innenriks

Årsaka til at Hareide no truleg gjer comeback på politisk toppnivå, er at Framstegspartiet forsvann ut av regjeringa tidlegare denne veka.

Hovudpersonen stadfesta då han kom tilbake frå eia utanlandsreise torsdag morgon at han kjem heim på grunn av den politiske situasjonen.

Ifølgje VGs opplysningar tar Knut Arild Hareide no over etter Jon Georg Dale (Frp) som samferdselsminister.