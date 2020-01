innenriks

Hendinga skjedde i sommar, opplyser Sysselmannen.

Cruiseskipets sette anker såpass nær fuglefjellet Ossian Sars at det forstyrra fuglane. Sysselmannen påpeikar at det er lagt til grunn at regelbrotet var aktlaust.

– Støy i nærleiken av fuglefjell kan utløyse masseflukt, noko som igjen kan føre til at egg og ungar går tapt. Sysselmannen meiner derfor det er viktig med ein merkbar reaksjon for slike regelbrot, seier miljøvernsjef Morten Wedege.

(©NPK)