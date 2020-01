Statsrådslekkasjar: Både Raja og Rotevatn inn i regjering

innenriks

Rotevatn blir klima- og miljøminister, medan Raja overtek kulturministerposten etter Grande, som sjølv blir ny utdanningsminister, ifølgje fleire medium.

Spørsmålet om kven av Venstres folk som skulle inn i regjering, skal ha skapt ekstra hovudbry fordi det òg blir knytt opp mot den uavklarte leiarstriden i partiet.

Både Raja og Rotevatn skal ha hatt sterke støttespelarar som har arbeidd aktivt for dei. Dersom berre éin av dei skulle ha vorte utnemnd, ville det av mange bli oppfatta som ei støtteerklæring i leiarsituasjonen i Venstre. Fleire kjelder sa til Dagbladet at det var nødvendig å få plass til begge.

– Sju inn, éin ut

Spekulasjonane og lekkasjane trilla ut medan Erna Solberg torsdag la siste hand på verket før dei nye statsrådane mest sannsynleg blir presenterte fredag. Mange medium meiner å kjenne delar av fasiten, men ingenting er stadfesta.

Sju namn blir nemnde som nye statsrådar i media torsdag: Knut Arild Hareide (KrF), Sveinung Rotevatn (V), Abid Raja (V) og for Høgre: Tina Bru, Geir Inge Sivertsen, Henrik Asheim og dessutan eit regjeringscomeback for Linda Hofstad Helleland.

I tillegg til dei sju Frå-statsrådane går òg Anniken Hauglie ut av regjeringa, ifølgje NRK og VG. Det blir dessutan ei rokering som omfattar fleire av dei sitjande statsrådane.

Hareide til samferdsel

Spørsmålet om tidlegare KrF-leiar Hareide er aktuell for ein regjeringspost, har komme med tiltakande styrke etter at Framstegspartiet trekte seg frå regjeringa.

Hovudpersonen har sjølv har gått eit stykke på veg i å stadfeste at han er aktuell, då han opplyste at han avbraut ei stortingsreise på grunn av den politiske situasjonen her heime. Hareide vil, ifølgje opplysningane til Vårt Land og VG, ta over som samferdselsminister.

Dei tre sitjande KrF-statsrådane Kjell Ingolf Ropstad, Olaug Bollestad og Dag Inge Ullstein held fram i regjeringa, etter det Dagen og Vårt Land kjenner til.

Fornybar og «oljå» godt fornøgde med Bru

Høgre-stortingspolitikar Tina Bru blir ny olje- og energiminister, ifølgje Dagens Næringsliv og VG. Bru er vald inn frå Rogaland og sit i dag i energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Ho har i lang tid vore verdsett som eitt av dei største politiske talenta i Høgre og er storfavoritt til å bli vald til ny nestleiar i Høgre på landsmøtet til partiet til våren.

Både fornybar-lobbyen og dei tradisjonelle olje-aktørane tek, ifølgje E24, godt imot nyheita om den moglege utnemninga.

Geir Inge Sivertsen frå Troms rykkjer opp frå statssekretær til ny fiskeriminister, ifølgje TV 2. Adresseavisen skriv at Linda Hofstad Helleland går inn i ein nyoppretta statsrådspost som distriktsminister. Det skal òg leggjast inn andre område som ho skal ha ansvaret for i den nykonstruerte posten, skriv avisa.

Ein tredje Høgre-politikar som skal vere på veg inn i regjeringa er Henrik Asheim, som ifølgje Dagbladet tek over ministerposten som statsråd for forsking og høgare utdanning.

Rokeringar

I tillegg til at det kjem inn fleire nye statsrådar, skal Solberg ha gjort fleire byte blant dei sitjande statsrådane.

Jan Tore Sanner (H) tek over som finansminister etter Siv Jensen, ifølgje DN.

Monica Mæland (H) byter frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Justisdepartementet, skriv fleire medium.

Hauglie går ut av regjeringa, og jobben hennar blir overteken av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Hauglie har sete som arbeids- og sosialminister sidan 2015, og ho er den øvste ansvarlege for Nav. Dei siste månadene har ho vore under press i kjølvatnet av Nav-skandalen, og fleire opposisjonsparti har vedteke eller vurderer å reise mistillitsforslag mot henne.

Iselin Nybø (V) overtek som næringsminister etter Isaksen, ifølgje TV 2.

