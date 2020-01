Støre ser inga opning for budsjettsamarbeid

innenriks

– Det ser eg ingen opningar for. Det er heilt usannsynleg, seier Støre til NTB.

Han har ingen plan i det heile om å stille seg til disposisjon som reserveløysing viss regjeringa og Framstegspartiet mislykkast i å bli samde om budsjetta framover.

– Eg held meg til at fleirtalet i Stortinget er borgarleg. Dei er samde om kven som skal vere statsminister. Då må dei ta ansvar for det, seier Støre.

– Det er Framstegspartiet som er partnaren. Fleirtalet er der.

Framleis borgarleg fleirtal

Støre viser til Frp-leiar Siv Jensen, som etter sortien på måndag frå regjeringa var tydeleg på at ho framleis vil ha Erna Solberg (H) som statsminister.

Samtidig har dei tre attverande regjeringspartia Høgre, Venstre og KrF alle peika på Frp som den føretrekte samarbeidspartnaren sin framover, skilsmissa til trass.

– Derfor meiner eg at det blir eit skifte i stil, men ikkje eit skifte i politikk. Fleirtalet er det same. Stortinget har borgarleg fleirtal. Det er til Framstegspartiet regjeringa vil gå, konstaterer Støre.

– Budsjettpartnaren for denne regjeringa, både i revideringa av budsjettet for 2020 og i det nye statsbudsjettet for 2021, vil vere Framstegspartiet.

Ser etter alternative fleirtal

I andre saker er Støre likevel open for å søkje alternative fleirtal. Både bioteknologilova og utanlandskabelen NorthConnect er døme på saker der Frp og Ap, saman med anten Sp eller SV, er førebudd på å køyre over dei tre regjeringspartia.

Men det kan òg bli aktuelt for Ap å søkje samarbeid med regjeringa. Det gjeld spesielt klima og miljø.

– Der det er mogleg å få fleirtal for ein politikk som er i tråd med programmet vårt, vil vi nøye vurdere det, seier Støre.

Han er samtidig heilt usamd i kritikken frå Venstre-partileiar Trine Skei Grande, som i eit intervju med NTB onsdag sa at ho fryktar miljøpolitikken vil gå i revers viss Ap og Sp finn saman med Frp.

– Framstegspartiet er ein heilt usannsynleg partnar for Arbeidarpartiet når det gjeld klima og miljø, seier Støre.

Kartlegging i gang

Partileiaren fortel at Ap-medarbeidarane no er i gang med ei grundig kartlegging av kva saker som kan kome i spel på grunn av Frp-exit.

Onsdag kveld heldt Støre dessutan ein telefonkonferanse med landsstyret for å få innspel til korleis partiet skal handtere den nye parlamentariske situasjonen som har oppstått.

Det at Frp allereie har gjort eit kraftig byks på meiningsmålingane, vel han å ta med fatning.

– Det er 600 dagar til valet. Vi skal jobbe for eit nytt fleirtal. Målingar svingar, seier Støre.

Ifølgje han var det nok akkurat dette Frp var ute etter då partiet bestemte seg for å gå ut av regjeringa.

– Alle parti på ytre høgre som er gått inn i regjering, har vorte svekt. Dei orkar ikkje ansvaret. Då går dei ut, for å bli utan filter, slå hardare, og for å tiltrekkje seg veljarar, seier Støre.

– Kva som blir utviklinga fram mot valet i 2021, er for tidleg å seie.

(©NPK)