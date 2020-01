SV vil teste klimaviljen

innenriks

– Dette blir ein test på om den blågrøne regjeringa faktisk er villig til å gjennomføre ein ansvarleg klimapolitikk, seier SV-representanten Lars Haltbrekken til NTB.

Han har laga ei liste med ni saker han meiner det bør vere mogleg å få fleirtal for no som Framstegspartiet har takka for seg i regjeringa.

– Så lenge Framstegspartiet har sete i regjering, har dei hatt den klamme handa si over miljøpolitikken i Noreg. Vi håpar no det er mogleg å få med Venstre, KrF og Høgre på å vedta ei rekke kuttforslag, seier Haltbrekken.

Ifølgje han er det i hovudsak snakk om forslag som også Arbeidarpartiet har støtta.

– Så det er fleirtal på Stortinget for å føre ein mykje meir offensiv klimapolitikk enn den regjeringa fører, viss regjeringa no vil, seier Haltbrekken.

Ni saker

Stortingsrepresentanten har ni saker på lista si:

1. Eit nytt klimaforlik. Dette skal følgje opp utgreiinga Klimakur 2030, som etter planen skal leggjast fram i slutten av neste veke.

2. Ein forpliktande plan for å komme i gang med fangst og lagring av CO2, såkalla CCS, frå forbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo og sementfabrikken til Norcem i Porsgrunn. Haltbrekken vil ha dette vedtaket på plass innan året er omme.

3. Kutt i utsleppa frå Kårstø og Melkøya.

4. Strengare miljøkrav i offentlege anbod.

5. Meir pengar til kollektivtrafikk i dei store byane.

6. Forbod mot palmeolje i drivstoff.

7. Krav om bruk av nullutsleppsbåtar eller fornybare drivstoff i oppdrettsnæringa.

8. Styrkt satsing på utsleppskutt i industrien gjennom Enova.

9. Krav om bruk av hydrogen eller anna utsleppsfritt drivstoff hos supplyflåten offshore.

Blågrønt med meir grønt

Bakteppet er løfte frå Venstre om at den blågrøne regjeringa skal bli endå grønare no som Frp er gått ut.

– Miljøpolitikken er ein av grunnane til at det føretrekte regjeringsalternativet vårt har vore oss sjølve, KrF og Høgre. Når det no er det vi får, er sjølvsagt både planen og håpet at miljøpolitikken skal bli endå meir ambisiøs enn han har vore, sa Sveinung Rotevatn (V) til NTB tysdag.

Men at SV får tilslutning til dei forslaga partiet no legg fram, er langt frå gitt.

Ein viktig grunn til det, er at forslaga kortsluttar prosessar som regjeringa allereie har sett i gang. Klimakur 2030-utgreiinga kjem neste veke og skal følgjast opp med ein ny tiltaksplan frå regjeringa seinare i år. Ein hydrogenstrategi er dessutan på veg, og regjeringa har òg sett i gang ei utgreiing som skal sjå på moglegheitene for elektrifisering av landanlegg som Kårstø og Melkøya.

