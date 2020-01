Røysta frå Afrika får NRKs språkpris

innenriks

Kristiansen – òg kjent som røysta frå Afrika – har vore i NRK sidan 1979. 31. januar går 70-åringen av med pensjon, og med seg får han altså NRKs eigen språkpris.

– Prisen blir ikkje tildelt for lang og tru teneste, men for eit tydeleg og sobert, normert bokmål og ein særeigen sans for rytme og komposisjon, heiter det i grunngivinga til juryen.

Dei påpeikar at Kristiansens språk fungerer utmerkt både munnleg og skriftleg, så vel på TV som i radio, og ikkje minst i nye kanalar.

– Det siste året har prisvinnaren vist at han utnyttar moglegheitene i podkast-formatet til fulle, der ein unik forteljarkompetanse verkeleg kjem til sin rett.

Juryen meiner Kristiansen har tatt utanriksfeltet, og då særleg Afrika, nærare og gjort det klarare gjennom språkføringa si. Han har òg engasjert seg i NRKs interne språkrøkt i utanriksavdelinga.

Tomm Kristiansen har vore utanrikskorrespondent i tre periodar. Først i København i 1981–1982, i Harare i Zimbabwe frå 1990 til 1994 og i Cape Town, Sør-Afrika mellom 2002 og 2006.

Seinare har han vore tilknytt utanriksredaksjonen på Marienlyst.

