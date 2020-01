innenriks

Dermed blir den norske støtta til fondet dobla. Frå norsk side er dette den største bistandsavtalen med ein multilateral klimaorganisasjon, ifølgje regjeringa.

– Det grøne klimafondet har levert gode resultat i utviklingsland, og derfor aukar vi no støtta til fondet frå 400 millionar per år til 800 millionar per år, seier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF).

Noreg blir med dette den sjette største givaren til fondet og tredje største givar per innbyggjar.

(©NPK)