Ni av ti Frp-veljarar meiner det var rett å gå ut av regjeringa

I målinga Kantar har gjennomført for TV 2 svarer 93,9 prosent av veljarane som seier at dei vil stemme Frp, at det var rett av partiet å gå ut av regjeringa. Berre 6,1 prosent av dei som har ei meining, meiner at det var gale å trekke seg ut.

– Det stemmer godt med den vurderinga eg gjorde då eg gjekk til statsministeren og sa at det no var på tide at Frp gjekk ut av regjeringa. Eg kjenner partiet mitt ganske godt, og vi har hatt ei turbulent tid. Eg opplever nok at folk er ganske letta over at vi kan samle oss for å peike ut retning for partiet framover, seier Frp-leiar Siv Jensen til TV 2.

Spørsmålet om det var rett av Frp å trekke seg vart stilt under ei partimåling som vart gjennomført tysdag kveld, altså dagen etter det som har vorte omtalt som «frexit».

Frp er samtidig den soleklare vinnaren på partimålinga. Partiet går fram 5,9 prosentpoeng frå målinga 13. januar, og får med det 14,6 prosents oppslutning. Med det er dei større enn Sp, som er tapande i målinga. Sp går tilbake 3,4 prosentpoeng til 14,5 prosentpoeng.

Andre resultat (endring frå målinga 13. januar i parentes):

Ap 25,3 (+1,8), Høgre 20,4 (-2,0), KrF 5,2 (+2,0), SV 6,5 (-2,3), Venstre 2,2 (0,0), Raudt 5,1 (+0,4), MDG 3,5 (-3,0), andre 2,6 (-2,0).

