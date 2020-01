Miljøorganisasjonar tapte klimasøksmålet mot staten

innenriks

– Ved den konkrete vurderinga kom lagmannsretten, som tingretten, til at vedtaket ikkje innebar brot på Grunnlova paragraf 112. Det vart særleg lagt vekt på at det i dag er uvisst om det vil bli gjort drivverdige funn og om vedtaket vil føre til utslepp, skriv lagmannsretten i ei pressemelding.

Dommen frå lagmannsretten var samrøystes.

– Når det gjeld risikoen for lokale miljøskadar, er denne for låg til å kunne innebere brot på Grunnlova paragraf 112, heiter det vidare.

Miljøorganisasjonane Greenpeace og Natur og Ungdom, som stod bak søksmålet, opplyser til NRK at dei ankar avgjerda.

Tapte i tingretten

I 2016 saksøkte Greenpeace og Natur og Ungdom staten for brot på paragraf 112 i Grunnlova – miljøparagrafen – etter at det vart opna for oljeleiting i Barentshavet. Seinare har òg Besteforeldrenes klimaaksjon og Naturvernforbundet slutta seg til søksmålet.

I januar i fjor tapte organisasjonane i Oslo tingrett, og dei vart pålagde å dekkje sakskostnadene til staten på 580.000 kroner.

Dommen vart anka, og ankesaka starta i Borgarting lagmannsrett i november.

Behandla i Stortinget

I retten argumenterte regjeringsadvokaten med at tildelingar av lisensar i Barentshavet er behandla fleire gonger i Stortinget og åtvara mot å forstyrre maktbalansen mellom dei folkevalde og rettssystemet.

Miljøorganisasjonane viste i anken sin til Noregs forpliktingar i Parisavtalen og meinte at «det kreves drastiske tiltak for å holde grensene for temperaturstigning som verden er enige om».

«Utslipp fra petroleumsproduksjon er Norges klart største utslippsdriver, og Norge er blant verdens største petroleumsprodusenter», vart det påpeika vidare.

FN-råd

Både Miljødirektoratet og Norsk Polarinstitutt rådde mot i si tid tildeling av leitelisens for fleire av dei aktuelle blokkene, og miljøorganisasjonane fekk òg nyleg støtte frå FNs spesialrapportør for menneskerettar og miljø, David Boyd.

Noreg bør «slutte å leite etter nye olje- og gassreservar, stogge utbygginga av oljeinfrastruktur og bruke rikdommen og innovasjonen sin til å bli ein fossilfri økonomi», slo Boyd fast i september i fjor.

