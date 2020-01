Medium: Tina Bru (H) blir ny olje- og energiminister

innenriks

Det var DN som først omtala saka. Også VG får stadfesta opplysningane.

Bru er vald inn frå Rogaland og sit i dag i energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Ho har i lang tid vore verdsett som eitt av dei største politiske talenta i Høgre.

Bru er storfavoritt til å bli vald til ny nestleiar i Høgre på landsmøtet i partiet 27.–29. mars og opna før jul for å ta på seg vervet. Det blir ledig når Bent Høie trekkjer seg tilbake.

Konfliktsaker

Ei av dei store konfliktsakene i vår i norsk politikk, nemleg striden om korleis iskanten i Barentshavet skal definerast, hamnar dermed på bordet til Bru. Formelt ligg saka i Klima- og miljødepartementet, men definisjonen av iskanten regulerer i praksis kor langt nord i Barentshavet det skal vere tillate med oljeleiting.

Bru vil òg måtte gå inn i betente diskusjonar om rammevilkåret til oljenæringa, vindkraft på land og straumkabelen North Connect. I sistnemnde sak risikerer regjeringa å gå på eit nederlag, no som Frp er ute av regjering.

Tina Bru har fleire gonger markerte seg i klimapolitikken.

– Vi må ha ein nullvisjon for klimautslepp for norsk sokkel helst innan 2035, men seinast innan 2050, sa ho til NRK i november i fjor.

Sju ut

Framstegspartiet varsla måndag at partiet trekkjer seg frå regjeringa, og dermed forsvinn sju Frp-statsrådar ut av statsminister Erna Solbergs (H) regjering. Det verkar likevel klart at ikkje alle dei sju statsrådane blir erstatta.

Forutan Olje- og energidepartementet skal òg tunge postar som finans, samferdsel og justis blir dekte.

Det er venta at Venstre og KrF får éin ny statsråd kvar, medan Høgre får to eller tre.

At namnet hennar Bru torsdag vart kjent, er eit signal om at brikkene byrjar å falle på plass, og at alle dei nye namna i regjeringa blir presenterte etter statsråd fredag.

Høgre-stortingsrepresentantane har fått varsel om å vere klare for eit ekstraordinært gruppemøte fredag formiddag, får NTB opplyst.

