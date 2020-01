MDG håper på dyrare bensin etter Frp-exit

innenriks

– Det har vore seks år med reinspikka klimafiendtleg bilpopulisme. Det ventar eg no på at Erna Solberg-regjeringa utan Frp skal ta eit oppgjer med, seier Bastholm til NTB.

Ho har no sendt eit skriftleg spørsmål til statsministeren der ho vil ha svar på om det framleis er politikken til regjeringa at auka CO2-avgift på bensin og diesel skal kompenserast ved kutt i andre avgifter, slik at pumpeprisen ikkje aukar.

MDGs standpunkt er at pumpeprisen må opp.

– Det å tore å byrje å bruke avgiftssystemet for å få ned utsleppa er utruleg viktig for at vi skal klare å kutte utsleppa fort nok, seier Bastholm, som er MDGs einaste stortingsrepresentant og den eine av to nasjonale talspersonar i partiet.

– Dette er ein lakmustest på om regjeringa Solberg utan Frp har nokon som helst eigen klimapolitikk, seier ho.

Prinsippet om at auka CO2-avgift skal kompenserast slik at pumpeprisen ikkje blir påverka, er nedfelt i regjeringsplattforma frå Granavollen.

Dei tre attverande regjeringspartia har så langt sagt at dei vil halde seg til denne, sjølv om Frp har takka for seg.

