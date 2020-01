Langt færre asylsøkjarar til Noreg enn til Sverige

innenriks

Medan Noreg no ligg under Europa-gjennomsnittet i talet på asylsøkjarar, er vi det landet som tar imot flest kvoteflyktningar.

– Noreg tar imot flest kvoteflyktningar per innbyggjar, tett følgt av Irland og Sverige. Vi er òg heilt i toppen når det gjeld absolutte tal, sa UDI-direktør Frode Forfang då han la fram årstala for 2019.

Tala viser at Noreg for første gong på 20 år tar imot fleire kvoteflyktningar enn asylsøkjarar.

– Regulerte former

I fjor kom det 2.305 asylsøkjarar til Noreg, mot 2.804 overføringsflyktningar, eller kvoteflyktningar.

– Fordelen med overføringsflyktningar er at dei i motsetning til asylsøkjarar kjem i regulerte former og ikkje treng å nytte seg av menneskesmuglarar eller å reise på ein farleg måte, seier Forfang.

Sist Noreg tok imot fleire kvoteflyktningar enn asylsøkjarar, var i 1999, då Noreg henta 6.092 Kosovo-flyktningar frå krigen på Balkan. I år vil det bli henta 3.000 kvoteflyktningar til Noreg, opplyser UDI.

Under den massive flyktningtilstrøyminga i 2015 kom det over 30.000 asylsøkjarar. I åra fram til det, kom det mellom 9.000 og 12.000 årleg. Men dei siste åra har talet sokke jamt til under 3.000 dei siste åra.

– Eg trur det er veldig lite realistisk at vi får ein topp av typen 2015 igjen, men vi kan ikkje sjå bort frå at det kan svinge ganske kraftig, seier UDI-direktøren til NTB.

Uvisse

Han påpeikar at det kom ti gonger fleire asylsøkjarar til Sverige enn Noreg i fjor. Og sjølv om strenge grensekontrollar nedover i Europa gjer det vanskelegare å kome seg nordover, så er det ikkje passkontroll på svenskegrensa.

– Det kjem såpass mange fleire til Sverige enn til Noreg at viss berre nokon av dei skulle velje å dra til Noreg i staden, så vil det kunne påverke norske tal ganske mykje. Det er ein av faktorane som gjere at asyltala må reknast som uvisse.

Forfang viser til at fleire land i Europa har opplevd brå og kraftige svingingar – og i enkelte tilfelle doblingar – i talet på asylsøkjarar dei siste åra

– Det viser at her må vi vere berre vere førebudde på at alt kan skje. Og at det som ser stabilt ut i ein periode, fort kan snu.

Flest kvoteflyktningar

I fjor behandla UDI 2.937 asylsøknader. Nokre søknader blir behandla same år som flyktningen kjem til landet, medan andre blir behandla seinare.

Til saman gav UDI og Utlendingsnemnda (UNE) opphald til 2.019 asylsøkjarar i fjor. I tillegg til 2.804 kvoteflyktningar, betyr det at 4.823 flyktningar fekk opphald i fjor.

Frå land utanfor EØS kom det likevel flest personar i kategorien familiegjenforeining til Noreg i fjor (11.622), deretter folk som ville arbeide i Noreg (6.803) og ta utdanning (5.616).

