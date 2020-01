Laila Anita Bertheussen tiltala for truslar og angrep på styringsorgan

innenriks

Tiltalen som vart offentleggjord torsdag, er tatt ut etter straffelova paragraf 115 for angrep og truslar mot dei øvste styringsorgana i landet. Han omfattar sju forhold, først og fremst truslar retta mot Bertheussens sambuar, tidlegare justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), og dessutan partifellane hans, samfunnstryggleiksminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde.

– Dette hadde ikkje skjedd viss ikkje Wara var justisminister. Det er ingen tvil om at handlingane heng saman med dei rollene desse personane hadde i regjering og Storting, seier statsadvokat Marit Formo til NTB.

Fleire trusselbrev var adresserte til Wara, og dessutan til ekteparet Tybring-Gjedde. I eitt av dei var det lagt ved eit kvitt pulver, frå tablettar og natron, ifølgje tiltalen.

Truslane vart sette fram slik at dei skulle gi inntrykk av dei kom frå ein eller fleire utanforståande personar, ifølgje tiltalen. Han konkluderer med at truslane var eigna til å påverke Waras arbeid som justisminister og avgrense fri rørsle og tilgjenge for han. Det same er konklusjonen for ekteparet Tybring-Gjedde.

– For dårleg fundert

Bertheussen nektar framleis straffskuld, ifølgje forsvararen, advokat John Christian Elden.

– Det er ikkje noko nytt i denne saka no i forhold til tidlegare. Det er ei samansetning av indisium, som Politiets tryggingsteneste meiner samla sett tilseier at ingen andre har utført desse handlingane, seier Elden til NRK.

Han meiner tiltalen byggjer på eit for dårleg grunnlag og påpeikar at det er kravd etterforskingssteg i saka som ikkje er tatt.

– Ho nektar for at det er ho som har gjort dette og ser fram til at saka kjem for retten, slik at ho kan forklare seg og prova blir lagde fram, slik at allmenta kan vurdere dette, seier han.

Blir knytt til teaterstykke

Handlingane i tiltalen vart sette i samanheng med eit omstridt teaterstykke som vart framført på Black Box i Oslo, der fotografi og videobilete av bustadene til Wara og Tybring-Gjedde vart viste i bakgrunnen. Det er tilvisingar til nettopp framsyninga «Ways of Seeing» i fleire av trusselbreva. I tiltalen blir dette knytt mellom anna til at Bertheussen hadde politimeldt fleire personar involverte i framsyninga.

«Trekk ANMELDELSE neste gang får VI det til», heiter det i eit brev der det òg var lagt ved ein plastpose med ein hyssingstump i. Hyssingstumpen blir truleg forstått som ei tilvising til hærverk på bilen sambuarparet, som hadde vorte tagga ned med hakekross og «rasist» og der det vart funne hyssing som hadde vorte tent på ned i bensintanken.

«Det er ikke vi som er farlige, det er rasistene. Når de sier de er redde, må jeg bare le», heiter det i eit anna brev sendt Tybring-Gjedde og Wara/Bertheussen.

Brann, tagging og skadeverk

Tiltalen omfattar òg eldspåsetjing utanfor bustaden til sambuarparet Wara/Bertheussen, og dessutan taggingen av ordet «rasisit» på ytterveggen på bustaden – handlingar som fekk betydeleg merksemd då dei vart utføre for eitt års tid sidan.

Den dåverande justisministeren fortalde NTB at han opplevde handlingane som ubehagelege og alvorlege, og karakteriserte dei som angrep på demokratiet. Toppolitikarar har lært seg å leve med grov sjikane og alvorlege truslar på nettet, men det er spesielt alvorleg at dei no òg rammar familien, poengterte han.

– Det er det som gjer denne saka så alvorleg. Ein ting er å rette verbal skyts mot ein politikar som gjer ein jobb, noko heilt anna er å gå inn mot familien hans.

Verken Siv Jensen, Ingvil Smines Tybring-Gjedde eller nokon i Framstegspartiet sentralt har så langt ønskt å kommentere tiltaleavgjerda overfor NTB.

