KrF krev at utviklingsministeren blir freda

innenriks

– Utviklingsministeren er ikkje ein post som kan kuttast, slår KrFs parlamentariske leiar Hans-Fredrik Grøvan fast overfor NTB.

Fleire har tatt til orde for at dei 21 ministerpostane til regjeringa må reduserast, når Frp no har gått ut av regjering. Utviklingsministeren, eldre- og folkehelseministeren, samfunnstryggleiksministeren, digitaliseringsministeren og forskings- og høgare utdanningsministeren er postane som hyppigast blir trekte fram som moglege kuttkandidatar.

Grøvan er likevel klar på at utviklingsministerposten må fredast. KrF var blant dei som kjempa for å få på plass ein eigen utviklingsminister igjen, etter at posten dei første åra i Solberg-regjeringa var underlagd utanriksministeren. KrFs Dag-Inge Ulstein har hatt posten sidan regjeringsutvidinga i fjor.

– At me framleis får ein eigen utviklingsstatsråd, er heilt avgjerande for oss. Helst skulle me hatt eit eige departement, seier Grøvan til NTB.

Vil unngå «krig» med Frp

KrF-toppen avbraut onsdag ei komitéreise til Singapore for å ta hand om den heilt nye situasjonen for stortingsgruppa til partiet etter at Frp gjekk ut av regjering.

– Det er ikkje tvil om at dette skaper eit nytt arbeidstilhøve for oss, og me treng å rigga oss for det. Eg ønskjer å samla stortingsgruppa så fort som mogleg, seier han til NTB, vel tilbake på kontoret på Stortinget torsdag.

Som parlamentarisk leiar for stortingsgruppa vil Grøvan få ein langt meir krevjande arbeidskvardag framover.

– Me vil nok bruka atskilleg meir tid på å landa saker og finna kompromiss, slår Grøvan fast.

Solberg vil samarbeida med Frp

Statsminister Erna Solberg legg opp til borgarleg samarbeid med Frp som opposisjonsparti og har sagt at Granavollplattforma skal følgjast. Men Frp vil styra på eige partiprogram og har dei siste dagane kome med fleire forslag som bryt med plattforma, ikkje minst med KrFs hjartesaker knytt til bioteknologi.

Grøvan vil førebels møta utviklinga med fatning.

– Det er viktig at me no prøver å tenkja litt heilskapleg på dette og ikkje legg opp til ein krig med Frp, seier han.

– Var det ikkje å rekna som ei krigserklæring mot dykk når det første Frp gjorde, var å foreslå ja til eggdonasjon og kunstig befruktning for einslege?

– Jo, det var jo litt dei første reaksjonane. Så trur eg me skal roa det litt ned før me tar opp den store stridsøksa, me òg. Eg trur òg Frp har behov for å verna om nokon av sigrane sine, derfor skal me setja oss ned i ein positiv og konstruktiv dialog og sjå kva slags rom me har for å finna løysingar, seier Grøvan.

Grøvan seier at bildet er forholdsvis uoversiktleg, vurdert ut frå utspela frå Frp dei siste dagane.

– Tida får visa om me heller må setja oss ned med andre parti, legg han til.

(©NPK)