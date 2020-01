Kong Harald er friskmeld

innenriks

Kongen vart innlagt på Rikshospitalet onsdag 8. januar etter å ha vore svimmel. Det vart ikkje funne alvorleg sjukdom, men han vart sjukmeld i to veker.

Tidlegare denne månaden skulle 82-åringen ha deltatt på opninga av Johan Sverdrup-feltet, men måtte avlyse.

Kong Harald var òg sjukmeld nokre dagar like før jul på grunn av ein virusinfeksjon. Då var det to år sidan førre sjukmelding for regenten.

Kronprins Haakon har fungert som regent og mellombels statsoverhovud i perioden kongen var sjukmeld.