Klimasøksmålet blir anka vidare til Høgsterett

innenriks

– Domstolane bør vere tilbakehaldne med å overprøve vedtak som er trefte gjennom grundige politiske prosessar i regjeringa og Stortinget, skriv Borgarting lagmannsrett i ei pressemelding.

Domstolen avviser til liks med Oslo tingrett at staten braut miljøparagrafen i Grunnlova då det vart opna for leiteboring i Barentshavet i 2016.

Miljøorganisasjonane som har saksøkt staten, er likevel fornøgde med fleire av tolkingane i dommen som vart kunngjord torsdag. Lagmannsretten er samd i at klimautslepp frå norsk olje som blir brend i utlandet, må takast i betraktning når det blir vurdert om paragraf 112 i Grunnlova er broten.

– Eit godt grunnlag

– Tingretten såg vekk frå alt som hadde å gjere med utslepp som ikkje skjer i Noreg. Det gjer ikkje lagmannsretten, som i staden seier at dette òg er noko som må med i vurderinga, seier leiar Silje Ask Lundeberg i Naturvernforbundet til NTB.

Greenpeace-leiar Frode Pleym meiner dommen legg eit godt grunnlag for ei ny behandling av saka i Høgsterett – og stadfestar at saka blir anka vidare til den øvste domstolen i Noreg.

Lundeberg er òg glad for at miljøorganisasjonane no slepp å betale advokatrekningane til staten i dei to rettsrundane. Tingretten dømde saksøkjarane til å betale 580.000 kroner i sakskostnader.

Lagmannsretten konstaterer på si side at saka gjeld «sentrale verdiar knytt til miljøet og dei framtidige livsvilkåra til borgarane.» Sidan også staten har interesse av å få avklart prinsipielle spørsmål rundt paragraf 112 i Grunnlova, blir det gjort unntak frå hovudregelen som tilseier at staten burde få sakskostnadene dekte.

Hindrar ikkje oljeleiting

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, som sjølv har ført saka for staten, er godt fornøgd med dommen i ankesaka.

– Vi hadde nok rekna det som mest sannsynleg at vi ville vinne fram, seier han til NTB.

Sejersted konstaterer at dommen ikkje hindrar framtidig leiting etter olje på norsk sokkel. Samtidig er han samd i at miljøorganisasjonane vann fram i fleire sentrale tolkingsspørsmål.

Lagmannsretten tolkar paragraf 112 i Grunnlova som ein rett, og Sejersted erkjenner at lagmannsretten har lagt eit grunnlag som kan trekkjast fram i eventuelle nye klimasøksmål mot staten.

– Terskelen er samtidig høg, og det skal mykje til å vinne fram, understrekar han.

Internasjonale forpliktingar

Opphavleg var det Greenpeace og Natur og Ungdom som i 2016 saksøkte staten for brot på miljøparagrafen i Grunnlova etter at regjeringa opna for oljeleiting i Barentshavet. Seinare har òg Besteforeldrenes klimaaksjon og Naturvernforbundet slutta seg til søksmålet.

Etter tapet i tingretten prøvde organisasjonane å anke direkte til Høgsterett. Då denne anken vart avvist, gjekk saka i staden vidare til lagmannsretten.

I tillegg til grunnlovsparagrafen, som slår fast at borgarane har rett til eit miljø som sikrar helsa, har miljøorganisasjonane vist til forpliktingane Noreg har etter Parisavtalen. Dei har lagt fram utrekningar som viser at det allereie er funne meir olje og gass i verda enn det som kan forbrennast, viss ein skal nå målet om å halde den globale oppvarminga under 1,5 grader.

Lagmannsretten skriv på si side at det er uvisst om det vil bli gjort drivverdige funn i Barentshavet som vil føre til utslepp – og at dei samla konsekvensane av ein eventuell stans i den norske petroleumsverksemda òg er uvisse.

(©NPK)