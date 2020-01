Intense spekulasjonar om Hareide-comeback

innenriks

Årsaka til det moglege comebacket på politisk toppnivå for Hareide er at Framstegspartiet forsvann ut av regjeringa tidlegare denne veka.

Hovudpersonen stadfesta då han landa på Gardermoen torsdag morgon at han kjem heim på grunn av den politiske situasjonen.

– Eg har ikkje snakka med statsministeren. Det kan eg stadfeste, men eg skal ha fleire samtalar gjennom dagen. Det er ikkje noko som er landa, sa Hareide på Gardermoen ifølgje Dagbladet.

Prosessen med å få alle brikkene på plass i regjeringa var torsdag formiddag framleis ikkje avslutta, får NTB opplyst.

– Inga avgjerd er tatt

Den tidlegare KrF-leiaren har vore i Indonesia med Stortingets utanriks- og forsvarskomité og reiste heim tidlegare enn planlagt.

– Eg avbryt ikkje ei reise i regi av Stortingets utanrikskomité utan at det er noko viktig. Eg har informert kollegaene mine i komiteen at det er på grunn av den politiske situasjonen eg måtte avbryte reisa, sa Hareide, ifølgje NRK.

Han seier at han ikkje vil kommentere noko konkret, og at inga avgjerd er tatt.

På spørsmål om han har lyst til å bli statsråd, svarer Hareide at han ikkje ønskjer å kommentere noko før det er tatt nokre avgjerder, ifølgje VG.

Todelt

Hausten 2018 bestemde KrF med knapt fleirtal å gå inn i Solberg-regjeringa, noko partiet gjorde for eitt år sidan. Dermed tapte Hareide, som ville samarbeide med Ap og Sp, den interne dragkampen og trekte seg som partileiar.

Viss Hareide no går inn i Solberg-regjeringa, vil det vere kontroversielt internt i KrF – både blant dei som kjempa for at Solberg skulle få halde fram, og dei som stod Hareide nærast.

Dei som vil ha Hareide inn no, peikar først og fremst på tyngda og erfaringa hans som politikar i ein situasjon der eit hardt pressa KrF må levere i ei mindretalsregjering. Han er profilert og har lang erfaring som stortingspolitikar, partileiar og tidlegare statsråd.

– Han kan sikre gode gjennomslag og markere oss i regjering på statsrådsnivå, sa fylkesleiar Per Sverre Kvinlaug i Agder til NTB nyleg.

Dessutan vil han kunne bidra til å lækje såra etter vegvalet, påpeikar fleire.

Tunge namn

Det som kan tale mot Hareide, er at han røysta mot Granavollplattforma, som Solberg framleis vil leggje til grunn. Samtidig styrer regjeringa framleis på sett og vis på Frps nåde, sidan det er Frp som sikrar borgarleg fleirtal.

I 2018 meinte mange på blå side at Hareide svikta partiet og bidrog sterkt til å splitte det ved å tvinge fram eit vegval.

Konflikten vart òg hard mellom Hareide-leiren og Solberg-regjeringa, ikkje minst i abortsaka. Trass i dette er det førebels ikkje noko som tyder på at Høgre eller Erna Solberg har sett ned foten for eit Hareide-innsteg i regjeringa – viss KrF ønskjer det.

Hareide utløyser òg eit geografisk dilemma for KrF, i og med at både han og dagens utviklingsminister Dag Inge Ulstein frå KrF er frå Hordaland.

Viss det ikkje blir Hareide frå KrF, blir statssekretær Hans Olav Syversen ved Statsministerens kontor og tidlegare stortingspolitikar Line Henriette Holten trekte fram som dei mest aktuelle namna.

KrF har eit lenge planlagt sentralstyremøte fredag, i forkant av landskonferansen i helga.

