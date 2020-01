Frp varslar motstand mot eiga stortingsmelding

innenriks

– Det ligg vel i korta at det vil komme justeringar. Så skal vi framleis ha samtalar med regjeringspartia og søke å finne ei løysing saman i komiteen. Men vi vil ha inn reinare Frp-politikk, seier Frps fiskeripolitiske talsperson Bengt Rune Strifeldt til Klassekampen.

Også fylkesleiar i Nordland Frp, Dagfinn Henrik Olsen, varslar endringar i kvotemeldinga.

Strifeldt trur fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik har full forståing for ønsket om å trekke meldinga meir i retning Frp enn den vart i regjering.

Saka han særleg forventar at Frp får gjennomslag for, er å skrote forslaget om ein kvotebehaldning. I meldinga blir det foreslått å opprette ei ordning for utleige av kvotar frå ein kvotebehaldning.

Fiskeripolitisk talsperson Tom-Christer Nilsen i Høgre seier til Klassekampen at han registrerer utspela til Frp-toppane.

– På dette området, som på alle andre, må vi i dialog partia imellom på Stortinget. Det er ein ny parlamentarisk situasjon, seier han.

– Men utgangspunktet mitt er at meldinga som er lagt fram, er den som gjeld, seier Nilsen.

(©NPK)