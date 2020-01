Frp-toppar opnar for regjeringssamarbeid med Sp

innenriks

Det er stortingsrepresentantane Jon Helgheim, Christian Tybring-Gjedde og Tor André Johnsen frå Frp som opnar døra for Senterpartiet. Samtidig opnar dei òg for å vrake Venstre og KrF som framtidige regjeringspartnarar, skriv Klassekampen.

Tybring-Gjedde meiner Frp bør ha ambisjonar om regjeringsmakt etter stortingsvalet i 2021.

– Og eg synest vi skal prøve å nærme oss Sp, seier Tybring-Gjedde til avisa.

Neste veke skal sentralstyre i Frp samlast for å starte arbeidet med å meisle ut ein framtidig strategi for partiet, som måndag gjekk ut av regjeringa. Tybring-Gjedde, som er medlem av sentralstyret, seier at Sp-samarbeid vil vere rådet hans inn i det arbeidet.

Han meiner òg Høgre burde kunne trivast i ei regjering med Frp og Sp.

Jon Helgheim trekker fram synet på nasjonal kontroll og klima- og miljøpolitikk som saker partia kan finne saman.

Parlamentarisk leiar Marit Arnstad i Sp avfeiar frieriet, sjølv om ho erkjenner at dei to partia er samde i enkeltsaker som rovdyr og pels.

– Å tenkje seg at Sp skal i regjeringssamarbeid med Høgre og Frp, som har sentralisert Noreg og auka forskjellane, er heilt uaktuelt, seier ho.

(©NPK)