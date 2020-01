Folka stør avgjerda om å hente familie frå Syria

innenriks

Førre veke vart den 29 år gamle IS-sikta kvinna henta heim med sine to barn, og ein har gått ut frå at eine er alvorleg sjukt. Avgjerda skapte stor misnøye hos Frp, som gjekk ut av regjeringa som følgje av usemjene.

Respons Analyse har intervjua eit representativt utval på 800 personar og spurt om dei stør avgjerda til regjeringa, skriv VG.

57 prosent svarer at dei stør Erna Solbergs (H) avgjerd, medan 28 prosent ikkje stør avgjerda. 15 prosent svarer at dei ikkje er sikre.

– Det er ei overvekt i alle andre parti som meiner det var rett. I Frp er det diametralt motsett – der er det over 80 prosent som ikkje stør det, seier dagleg leiar Thore Gard Olaussen i Respons Analyse.

Tala gleder Høgre-nestleiar Bent Høie, som seier at han trur tala viser det dilemmaet som Høgre og regjeringa har stått i.

– Eg trur dei fleste er samde med oss i at vi ikkje ønskte å hente henne heim, men då vi stod i valet med å risikere at ein truleg veldig sjuk gut døydde, trur eg at folket ser at det då var rett å ta heim mora, seier Høie.

(©NPK)