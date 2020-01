innenriks

Eldre- og folkehelseminister Terje Søviknes blir ikkje erstatta, ifølgje kjeldene til Stavanger Aftenblad.

Dermed ligg det an til at porteføljen til helseministeren blir utvida slik at han igjen omfattar eldre- og folkehelseområdet, skriv avisa.

Det er likevel uvisst om tittelen igjen blir «helse- og omsorgsminister».

Høgre-nestleiar Bent Høie blir ny fylkesmann i Rogaland hausten 2021, og det har vore spekulert på om han kan vere på veg ut av regjeringskontora.

(©NPK)