Uvêr stengjer fleire vegar i Finnmark

Fleire titals vegar er ramma av uvêret og er derfor stengde eller kolonnekøyrde.

På Varangerhalvøya er det verken mogleg å kome seg fram til Båtsfjord eller Berlevåg fordi Båtsfjordfjellet, Kongsfjordfjellet og Ifjordfjellet er stengde.

Litt lenger vest er tre av vegane inn til Nordkinnhalvøya stengde inntil vidare. Mehamn, Kjøllefjord og Gamvik er derfor blant stadene som er isolerte.

Uvêret skaper òg utfordringar for båttrafikken i området.

Fem hurtigbåtruter har kansellert avgangane sine onsdag formiddag. I tillegg ligg hurtigruta vêrfast i Alta. Ho skulle etter planen ha vore på veg nordover til Vadsø og Kirkenes.

Jon Austrheim ved Meteorologisk institutt opplyser til NRK at det er fare for at uvêret kan vare ei stund.

