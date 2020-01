Trine Skei Grande fryktar miljøfiendtleg allianse mellom Ap, Sp og Frp

innenriks

Tysdag vart det klart at Arbeidarpartiet seier nei til utanlandskabelen NorthConnect, og partileiar Jonas Gahr Støre varsla at han ville søkje fleirtal med Senterpartiet og Framstegspartiet for å få stoppa det omstridde prosjektet.

Det får partileiaren i Venstre til å reagere kraftig.

– Dette er ei veldig viktig klimasak der vi ser at Framstegspartiet, Senterpartiet og Arbeidarpartiet dannar ein allianse for å stanse eit viktig klimatiltak for Europa, seier Grande til NTB.

Grandes frykt er at den nye alliansen skal bli ein gjengangar på miljøfeltet etter Framstegspartiets sorti frå regjeringa.

– På mange av dei andre sakene trur eg vi kan klare å skape fleirtal. Men det er klart at når dei tre går saman, då får vi dårlege miljøløysingar. Senterpartiet, Framstegspartiet og Arbeidarpartiet har aldri vore i front på klima og miljø, seier ho.

– Det som bekymrar meg, er ein allianse på Stortinget på klima og miljø som kjem til å føre oss bakover.

Men Grande har òg håp om samarbeid med Ap til å sikre fleirtal for klima- og miljøpolitikk.

– Det står att å sjå om Arbeidarpartiet vil det, seier ho.

(©NPK)