– Eg er utruleg stolt over dei sigrane vi har fått gjennomslag for, til dømes høgare frikortgrense, skiping av dyrepoliti, fjerning av arveavgifta og at obligatorisk køyreopplæring blir godtatt som gyldig fråvær i skulen. No skal vi sikre endå fleire sigrar når Frp no går i opposisjon, seier 27-årige Svendsrud, som kjem frå Horten, i ei pressemelding.

FpU held landsmøtet sitt 4.–5. april.

