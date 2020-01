Sp-politikar delte klimainnlegg frå nazistisk nettstad

innenriks

– Eg tenkte at dette var eit innlegg til klimadebatten, og ikkje noko meir enn det. Då eg vart klar over kvar det kom frå, var eg ikkje interessert i å behalde det. For meg var det uaktuelt å la det liggje ute, seier Trine Borge Johansen, som stod bak delinga.

På spørsmål frå Drammens Tidende om ho ikkje sjekka kvar innlegget kjem frå, nektar ho for det og seier at ho har fått ein lærepenge.

Innlegget som vart delt, var henta frå nettstaden frihetskamp.net. Nettstaden blir forbunden med Den nordiske motstandsrørsla, som har organisert marsjar i dei nordiske landa dei siste åra. Innlegget vart liggjande i fleire timar tysdag kveld før det vart fjerna.

– Dette er så langt unna Senterpartiet det er mogleg å kome, seier Drammen-Sp-gruppeleiar Gro Nyhus.

– Men det er svært, svært alvorleg, og vi må følgje det opp, seier Nyhus til avisa

Med delinga ønskte Borge Johansen å setje spørsmålsteikn ved det ho sjølv beskreiv på Facebook som «hysteriet» rundt klima.

Sp-representanten sit sjølv i klimautvalet i Drammen kommune.

