Resett identifiserte IS-siktet kvinne – stemna for retten

innenriks

Det skriv Resett.

Forsvararen til kvinna, Nils Christian Nordhus, viser mellom anna til omsynet til barna i kravet sitt om at kvinna ikkje blir namngitt.

«I saker av denne karakter skal det finne sted en interesseavveining hvor hensynet til ytringsfriheten og offentlighetens behov for informasjon veies mot individets behov for privatliv», heiter det i stemninga, ifølgje nettavisa.

Advokaten oppfører vidare at identifiseringa inneber «en krenkelse av og inngrep i både mors og barnas rett til privatliv. Opplysninger om straffbare forhold er å anse som sensitive personopplysninger, og vil være en stor belastning om opplysningene blir kjent for utenforstående.»

Oslo byfutembete stadfestar at dei har fått eit krav om mellombels åtgjerd for å stanse publiseringa.

– Det er vedtatt at det skal vere munnlege forhandlingar førstkomande måndag. Etter dette rettsmøtet vil dommaren ta snarleg stilling til spørsmålet, opplyser kommunikasjonsrådgivar Markus Iestra ved Oslo tinghus.

– Står inne for publiseringa

Redaksjonssjef Lars Akerhaug i Resett seier til NTB at dei kjem til å møte i forhandlingane.

– Vi vil høyre kva motparten og retten har å seie. I utgangspunktet meiner vi dette er ei sak der publikum har eit kvalifisert informasjonsbehov, og vi står inne for publiseringa, seier han.

Akarhaug viser til at kvinna er sikta for deltaking i terrororganisasjonane Nusrafronten og IS, og at saka har ført til ei regjeringskrise.

– Kva vurderingar har de gjort dykk rundt omsynet til barna?

– Det at sikta har to små barn, talar imot identifisering. Men vi meiner likevel at informasjonsbehovet til publikum veg tyngre i denne saka. Vi forstår òg at andre medium har gjort andre vurderingar.

Henta til Noreg

NTB har prøvd å få ein kommentar frå Nordhus om saka, men har ikkje fått tak i han.

Den 29 år gamle norsk-pakistanske kvinna er sikta for å ha vore ein del av IS og Nusrafronten i perioden 2013 til 2019. Saman med den fem år gamle sonen sin og tre år gamle dotter, vart ho førre veke henta heim til Noreg av norske styresmakter. Det er antatt at sonen er alvorleg sjuk.

Saka har vekt reaksjonar, og måndag vart det klart at Frp forlèt regjeringa som følgje av motstand mot å hente den IS-sikta kvinna til Noreg.

(©NPK)