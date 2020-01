Raudt ber om hjelp frå Frp til å felle Hauglie

innenriks

– Vi snakkar om den største rettsskandalen i norsk historie, som viser kor utruleg skeivt også rettstryggleiken er fordelt. Maktpersonar må stillast til ansvar, og derfor oppmodar eg Frp til å støtte mistillitsforslaget mot Anniken Hauglie, seier Moxnes til NTB.

Hauglie er øvste ansvarlege for Nav og har vore under press i kjølvatnet av Nav-skandalen der 78 personar blir antatt å ha vorte uskuldig dømde.

– Prøvestein

I november fremja Moxnes eit mistillitsforslag mot Hauglie i Stortinget, men fekk ikkje nokon av dei andre partia med seg. I ettertid har likevel både SV og MDG konkludert med mistillit, medan Ap og Sp framleis er i tenkjeboksen.

Frp-leiar Siv Jensen kunngjorde måndag at dei går ut av regjeringa, og varsla samtidig ei tøffare linje i tida framover.

– Dette blir den første verkelege prøvesteinen på om Frp følgjer opp proklamasjonane om å bli «tøffare og tydelegare», også i handling, eller om dei vil vere servile og underdanige overfor Høgre-regjeringa, seier Moxnes.

– Blir behandla grundig

Framstegspartiets Erlend Wiborg, som leier sosialkomiteen på Stortinget, seier at saka ikkje er behandla internt i partiet enno.

– Det at Framstegspartiet forlèt regjeringa, endrar ikkje vårt syn i seg sjølv. Mistillit mot ein statsråd er ei alvorleg sak å behandle, uavhengig av om ein er i regjering eller ikkje, seier han til NTB.

Han ønskjer førebels ikkje å kommentere utspelet frå Moxnes.

– Det er ei sak som skal behandlast i kontrollkomiteen. Men vi behandlar henne grundig. Det fortener ei så alvorleg sak, seier han.

Innstillinga frå kontrollkomiteen om Nav-skandalen kan kome allereie 11. februar.

Kjernen i saka er at Nav sidan 2012 har feiltolka ei EU-forordning som gir rett til å ta med seg sjukepengar, arbeidsavklaringspengar og pleiepengar til andre EØS-land. Minst 78 personar kan vere urett dømde for trygdesvindel på grunn av dette, medan Nav anslår at rundt 2.400 personar har fått krav dei ikkje skulle fått, om å betale tilbake trygdeytingar.

