Norske forskarar får 200 millionar til sjølvkøyrande skip

Det fireårige prosjektet Autoship Horizon 2020 er eit samarbeid mellom Kongsberg-gruppa og Sintef, i tillegg til ei rekkje internasjonale miljø. Noregs forskingsråd er òg inne som støttespelar, ifølgje ei pressemelding.

Fôr- og frakteskip

Planane vart presenterte om bord i skipet Eidsvaag Pioneer i Kristiansund tysdag. Dette er eitt av dei to fartøya som no skal utstyrast for fjernstyrt og autonom sjøtransport. Det fraktar fiskefôr til oppdrettsanlegg. Det andre fartøyet er ein belgisk fraktebåt som blir brukt på kanalar i Europa med frakt til og frå dei store konteinarhamnene.

– Autoship-prosjektet gir Nord-Europa med Noreg i spissen eit kjempeforsprang i å utvikle det autonome fartøyet til neste generasjon. Kappløpet er i gang internasjonalt. Teknologien bidrar til sikrare, meir effektive og berekraftige operasjonar til sjøs, både innan transport og havbruk, seier forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø (V),

Kvalitetsstempel

– No får prosjektet ei av dei største tildelingane frå EUs Horizon 2020-program til ein norsk aktør nokosinne. Dette er eit 200 millionar kroners kvalitetsstempel, held Nybø fram.

Også seniorrådgivar Ørnulf Jan Rødseth i Sintef er begeistra, skriv Teknisk Ukeblad.

– EUs stønad til autonomiforsking og utvikling med utgangspunkt i Noreg er med på å feste og styrkje den leiande posisjonen vår, seier Rødseth, som i tillegg er leiar for Norsk foreining for autonome skip (NFAS).

