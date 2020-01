Nav har ikkje funne feiltolkingar av EØS-reglane for fleire ytingar

innenriks

Det er Arbeids- og velferdsdirektoratet som har vurdert Navs praktisering av regelverket.

– Arbeidet viser at det ikkje er nokon systematiske feil i Navs praksis sett opp mot EØS-regelverket. Det er likevel behov for å gjere Nav-rundskriva endå tydelegare for å sikre at Nav tek vare på dei EØS-rettslege forpliktingane sine. Desse endringane skal vere klare i mars i år, skriv Nav på nettsidene sine onsdag ettermiddag.

Direktoratet vil òg gjere ei EØS-rettsleg vurdering av arbeidsretta tiltak, sosiale ytingar og hjelpemiddel, som skal sluttførast i mars.

– Dette viser at Nav no har ei god praktisering av EØS-regelverket på stønadsområda som er omfatta av dette regelverket. Sidan regelverket er under kontinuerleg utvikling, må Nav sikre at praksisen er i tråd med den til kvar tid gjeldande EØS-retten. I tillegg vil det alltid dukke opp enkeltsaker som gir behov for avklaringar og presiseringar av det gjeldande regelverket, seier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i meldinga.

Vurderinga som no er gjort, kjem etter at det i haust vart kjent at Nav minst sidan 2012 har feiltolka ei EU-ordning som gir rett til å ta med seg sjukepengar, arbeidsavklaringspengar og pleiepengar til andre EØS-land. Det er ikkje avklart om feiltolkinga òg strekkjer seg lenger tilbake i tid.

Minst 78 personar er truleg feilaktig dømde for trygdesvindel på grunn av feil rettsbruk i tidsrommet 2014–2019, ifølgje oppdaterte tal frå Riksadvokaten per 17. desember.