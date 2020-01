NRK: KrF og Venstre vil ha finansministeren

innenriks

Sju ministerpostar står no ledige etter at Frp gjekk ut av regjeringa, og diskusjonane mellom Høgre, KrF og Venstre om kven som skal ta over ministerpostane starta tysdag denne veka, ifølgje NRK.

Frp-leiar Siv Jensen forlèt jobben som finansminister etter over seks år. Dermed står det som blir rekna som det nest mest prestisjefulle ministerposten etter statsministerposten, ledig.

1. nestleiar Jan Tore Sanner i Høgre er blant dei som er nemnt som ein potensiell finansminister, men ifølgje sentrale kjelder både i KrF og Venstre ser på dei to partia det som unaturleg at Høgre skal ha dei tre mektigaste postane i regjeringa.

Venstre-kjelder opplyser til Dagbladet at dei ikkje vil la Høgre sikre seg finansministerposten utan motstand og at Venstre ønsker seg anten finansdepartementet eller samferdselsdepartementet for å kunne få eit sterkare grep rundt klimapolitikken.

Dersom KrF skulle få finansministerposten, er det Hans Olav Syversen, som i dag er statssekretær ved Statsministerens kontor, som er favoritten til Kjell Ingolf Ropstad, ifølgje kjeldene til NRK.

Statsminister Erna Solberg (H) har uttalt at ho håper å kunne ha på plass den nye regjeringa før månadsskiftet.

