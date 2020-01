Manshaus-saka kjem opp for retten 7. mai

innenriks

Sjølv om tiltalespørsmålet framleis ligg på bordet til påtalemakta, opplyser statsadvokat Johan Øverberg i Oslo til NTB at saka på førehand er sett til 7. mai. Statsadvokaten tar sikte på å sende påtaleinnstillinga si før utgangen av januar. Då blir det òg tatt stilling til om aktoratet skal be retten om Philip Manshaus skal dømmast til forvaringsstraff eller ordinær fengselsstraff.

Asker og Bærum tingrett har sett av tre veker til behandling av draps- og terrorsaka. Ho skal etter planen takast opp til den 26. mai i dom.

Philip Manshaus har erkjent at han skaut og drap stesøstera si i heimen deira på Eiksmarka, før han sette seg i bilen og køyrde til Al-Noor-moskeen på Skui i Bærum. Der skaut han med eit haglgevær, men vart overmanna av to personar som var i bygningen før han rakk å skade nokon.

Nektar straffskuld

22-åringen nektar likevel straffskuld. Han har gjennom fleire fengslingsmøte og gjennom ulike kanalar på nettet vore tydeleg på at han sluttar seg til eit høgreekstremt tankegods. Angrepet mot ein moské og drapet på adoptivsøstera Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) må sjåast på som ledd i ein motstandskamp, har Manshaus uttrykt til forsvararen sin.

– Han meiner det var ei form for nødretthandlingar, har advokat Unni Fries sagt til NTB.

Dei rettsoppnevnte sakkunnige som har undersøkt draps- og terrorsikta Philip Manshaus, beskriv han som ein lettpåverkeleg ung mann med eit svakt eg.

Hatar alle ikkje-kvite

Det kjem fram av han rundt 70 sider lange erklæringa utarbeidd av dei tre psykiatrane, og som VG har fått tilgang til.

22-åringen forklarte at han ikkje hadde hatt nokon planar om terror, men at han følte seg utvald av Brenton Tarrant, som stod bak massedrapet på New Zealand i fjor. Manshaus skal ha følt at det hasta med å gjennomføre eit angrep då han las Tarrants manifest åtte dagar før angrepet på Al-Noor-moskeen i Bærum i august.

Han skal ikkje ha hatt noko spesielt hat mot éin enkelt religion, men eit hat mot alle ikkje-kvite, ifølgje rapporten.

