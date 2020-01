Knut Arild Hareide og Abid Raja avbryt komitéreise i Indonesia

innenriks

Det blir no arbeidd for at Erna Solberg (H) skal ha dei nye statsrådane på plass til statsrådet fredag, ifølgje VG. Det skal berre vere uventa ting som kan endre på denne planen, skriv avisa.

TV 2 fortel òg at det er sannsynleg at dei nye statsrådsutnemningane kjem fredag, men at det òg kan skje tysdag.

Både Hareide og Raja sit i utanriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Begge er hyppig nemnde i diskusjonen om kven som skal inn i regjeringa.

Parlamentarisk leiar i Høgre Trond Helleland og parlamentarisk leiar i KrF Hans Fredrik Grøvan har òg avbrote reiser i utlandet, fortel TV 2.

Ifølgje kanalen skal stortingsgruppene i regjeringspartia samlast før utnemningane av dei nye statsrådane.

Statsminister Erna Solberg sjølv har sagt at målet er å få på plass nye statsrådar seinast innan slutten av månaden, men at det gjerne kan skje før.

Skulle heim først laurdag

Det var Dagbladet som først melde at Hareide har avbrote reisa si, medan VG skreiv at Raja har gjort det same. Komitémedlemmene skulle eigentleg ikkje komme heim før laurdag.

NTB har prøvd å komme i kontakt med både Hareide og Raja, men utan å lykkast. På Hareides telefon kjem ein til eit mobilsvar som stadfestar at han er på reise i Indonesia og ikkje er tilbake i Noreg før laurdag.

– Svært aktuell

– Det er eit godt namn. Det har eg tenkt å gi uttrykk for. Han har solid erfaring og har ikkje minst vore statsråd. Han er ein svært aktuell kandidat, sa fylkesleiar Per Sverre Kvinlaug i Agder, som er eitt av dei største fylkeslaga i KrF, til NTB tysdag.

Det som likevel har talt imot Hareide, er at han stemde mot Granavollplattforma og stod i front for den raude og tapande fløya i retningsvalet til partiet.