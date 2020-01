Juristar usamde om offentleggjering av tilstand til sjuk femåring

innenriks

Guten vart henta heim saman med den IS-sikta mor si førre veke. Statsminister Erna Solberg (H) grunngav avgjerda nettopp med helsetilstanden til guten, som vart omtala som «antatt sjuk».

Jussprofessor Hans F. Marthinussen har påpeika at oppdatert informasjon om helsetilstanden til guten er teiepliktige opplysningar. Fleire juristar er usamde, melder NRK.

– Skal ein gå inn i den konkrete debatten, slik eg har følgt han, så meiner eg nok at regjeringa ut frå det som har skjedd hittil – med dei opplysningane som er gjorde kjende frå mora og advokaten til barnet sjølv – forsvarleg kan avkrefte eller stadfeste at tilstanden er alvorleg per i dag, seier jurist Jon Wessel-Aas.

Jurist Anne Kjersti Befring understrekar at dersom det allereie har vorte gitt informasjon om helsetilstand, kan ein dele oppdatert informasjon.

– Det som burde skje no, er at ein avkreftar eller stadfestar om barnet er alvorleg sjukt, og så gir ein ikkje meir informasjon av omsyn til barnet, seier Befring.

Uklarleik rundt tilstanden til guten har skapt mykje debatt dei siste dagane, og politikarar frå Ap og Frp har kravd svar om tilstanden til guten. Helseminister Bent Høie (H) har likevel påpeika at det ikkje er lovleg å uttale seg om helsetilstanden.

(©NPK)