Hauglie foreslår nye varslingsreglar

– Tilsette skal føle tryggleik for at dei kan seie frå om kritikkverdige forhold på jobben – utan å risikere represaliar frå leiinga. For å gi arbeidstakarane auka tryggleik, endrar vi regelverket for varsling, seier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie til NTB.

Blant endringane er at fleire no skal omfattast av varslingsavgjerdene, ny definisjon av kritikkverdige forhold, avgjerd om framgangsmåte ved varsling og tidfesta undersøkingsplikt for arbeidsgivar etter varsling.

Fleire får varsle

Varslingsavgjerdene er no utvida til også å omfatte elevar, vernepliktige, sivile tenestepliktige, pasientar og personar som deltar i arbeidsmarknadstiltak, eller som er under opplæring.

Omgrepet kritikkverdige forhold vil frå no i arbeidsmiljølova bli definert som «forhold som er i strid med rettsreglar, skriftlege etiske retningslinjer i verksemda eller etiske normer som det er brei tilslutning til i samfunnet».

Døme på dette er tilfelle der det er fare for liv og helse, fare for klima eller miljø, korrupsjon eller annan økonomisk kriminalitet, styresmaktmisbruk, eller eit uforsvarleg arbeidsmiljø.

Tydelegare regelverk

Regjeringa ønsker òg å gjere regelverket rundt varsling enklare å forstå for både arbeidsgivarar og arbeidstakarar.

– Medan det gamle regelverket ikkje var tydeleg nok på kva arbeidstakarane kan varsle om, er dei nye reglane lettare å ta omsyn til. Eg meiner det er rett å legge meir av ansvaret for handtering av varsling på arbeidsgivar. Den tilsette skal sleppe å måtte stå åleine. Det veit vi kan vere svært belastande for den enkelte, seier Hauglie.

Lova vil frå no av derfor gjere det tydeleg at arbeidsgivar er pliktig til å undersøkje og følgje opp varselet, og at dette må skje «innan rimeleg tid».

I den nye lovteksten blir det òg understreka at gjengjeldingsomgrepet skal forståast vidt, at det er ansvaret til arbeidsgivar å forhindre gjengjelding og å forsikre at verksemda har rutinar for intern varsling.

