Hareide og Raja avbraut reise til Indonesia

Det skal berre vere uventa ting som kan endre på at Erna Solberg (H) presenterer dei nye statsrådane etter statsrådet fredag, ifølgje VG.

TV 2 melder òg at det er sannsynleg at dei nye statsrådsutnemningane kjem fredag, men at det òg kan skje tysdag.

Både Hareide og Raja sit i utanriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Begge er hyppig nemnde i diskusjonen om kven som skal inn i regjeringa.

– Samlar stortingsgruppene

Det var Dagbladet som først melde at Hareide har avbrote reisa, medan VG melde at Raja har gjort det same. Komitémedlemmene skulle eigentleg ikkje komme heim før laurdag.

Parlamentarisk leiar i Høgre Trond Helleland og parlamentarisk leiar i KrF Hans Fredrik Grøvan har òg avbrote reiser i utlandet, fortel TV 2. Ifølgje kanalen skal stortingsgruppene i regjeringspartia samlast før utnemningane av dei nye statsrådane.

Grøvan opplyser til NTB at han onsdag kom heim frå Singapore, der han har vore på besøk med utdanningskomiteen. Turen starta søndag og skulle eigentleg vare til fredag.

– Som parlamentarisk leiar hadde eg behov for å komme heim for å starte arbeidet med å førebu stortingsgruppa på arbeidet i Stortinget ut frå den nye mindretalsposisjonen, skriv han i ei tekstmelding til NTB.

Statsminister Erna Solberg sjølv har sagt at målet er å få på plass nye statsrådar seinast innan slutten av månaden, men at det gjerne kan skje før.

Samferdselsminister?

Fleire sentralt i KrF skal ha gitt signal om at Hareide er ønskt i Solberg-regjeringa, skriv Vårt Land. Det skal ha vorte lagt vekt på at han har ei erfaring som partiet treng, og at det ikkje handlar om å reparere kløfta i partiet.

Hareide skal, ifølgje kjeldene til avisa, vere aktuell som samferdselsminister eller utviklingsminister, men samferdselsposten blir sett som den mest aktuelle.

Partileiar Kjell Ingolf Ropstad skal onsdag ha hatt samtalar med Hareide om desse spørsmåla, ifølgje Vårt Land, som òg skriv at fordelinga av postar i regjeringa ikkje er endeleg avklart.

Ulstein avbraut òg tur

Skulle Hareide bli utviklingsminister, betyr det at sitjande statsråd Dag Inge Ulstein (KrF) må forlate denne posten. Også Ulstein har avbrote ein utanlandstur, ifølgje DN. Besøket hans i Malawi skulle eigentleg avsluttast fredag.

Endring i reiseplanane har det òg vore for utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H). Ho skulle ha delteke på Økonomiforumet i Davos (WEF), men drog ikkje, skriv DN.

Det at statsrådane endrar reiseplanar, betyr ikkje nødvendigvis at dei skal ut av regjering, men det kan handle om at dei har fått beskjed om å vere tilgjengelege i Noreg når det blir utskiftingar.

Venstre skal ha bestemt seg

Avgjerda om kven som skal representere Venstre i regjeringa, er frå fleire hald beskrive som svært krevjande.

Partileiinga skal, ifølgje VG, ha bestemt seg for om dei skal foreslå Raja som mogleg statsråd eller ikkje, men konklusjonen er ikkje kjend. Det same skal vere tilfellet for statssekretær Sveinung Rotevatn.

Både Raja og Rotevatn har sterke støttespelarar som jobbar aktivt på kvar sin kant for å sikre dei plass i regjeringa. Kabalen blir òg knytt opp til spørsmålet om leiarverva i Venstre. Stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad seier til avisa at det heng nøye saman kven som skal sitje i regjeringa, og kven som skal inn i leiinga på landsmøtet i vår.

Avveginga kompliserer vala som partileiar Trine Skei Grande no må gjere.

– Å velje berre éin av utfordrarane er å kaste ein handgranat inn i Venstre. Derfor kan både Raja og Rotevatn hamne i regjeringa, skriv VG-kommentator Tone Sofie Aglen.