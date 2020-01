Frp-sigrar kan gå tapt

innenriks

Unge Venstre-leiar Sondre Hansmark meiner det ikkje er nokon som helst grunn til at Venstre skal arbeide for å oppfylle dei sigrane Frp vann i Granavollplattforma.

– Det må vi for guds skuld ikkje bruke krefter på. Granavollen er no først og fremst ein avtale mellom dei tre partia i regjering, slår Hansmark fast overfor NTB.

– Ingen garanti

Statsminister Erna Solberg (H), Venstre-leiar Trine Skei Grande og KrF-leiar Kjell Ingolf Ropstad har alle påstått at dei vil halde fram med å styre etter Granavollplattforma.

Men kjelder NTB snakka med onsdag, påpeikar at det at noko står i regjeringsplattforma, ikkje er nokon garanti for at det blir gjennomført.

– Dei ulike partia må framleis slåst for sakene sine i møte og på regjeringskonferansar. Er ein ikkje med på møta, får ein ikkje kjempa saker gjennom, konstaterer ein av dei.

Det kan bety at Frp kan bli nøydd til å vinke farvel til ein av dei store flaggsakene sine, nemleg forsøket med statleg finansiert eldreomsorg, som etter planen skal utvidast med seks nye kommunar frå sommaren av.

– Bør dempe seg

Frp-nestleiar og avtroppande eldreminister Terje Søviknes har allereie omtalt det som «en krigserklæring» om regjeringa ikkje vidarefører forsøket med statleg finansiert eldreomsorg.

Men Frp bør dempe krigsoverskriftene og retorikken, meiner stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold i KrF. Han er sjølv overraska over hastverket den tidlegare regjeringskameraten har med å nulle ut KrF-sigrar som eggdonasjon og assistert befruktning for einslege.

– Det å sjå at dette smuldrar opp, er ikkje ålreit. Men samtidig må vi rette oss etter det som no er fleirtalet på Stortinget. Vi bør heller roe oss ned og finne ut korleis vi kan få til eit konstruktivt samarbeid med Frp i Stortinget, seier Bekkevold til NTB.

– Nødig straffe kvarandre

– Eg vil nødig komme i ein situasjon der vi fremjar forslag for å straffe kvarandre. Det vil sjå stygt ut og er ikkje noko som vil kle norsk politikk, åtvarar han.

Andre Frp-sigrar som kan stå på spel, er punktet i Granavollplattforma om at auka avgifter på drivstoff som auka CO2-avgift «i sin helhet skal motsvares med reduserte avgiftssatser på drivstoff».

Også bompengeforliket blir nemnt som ei sak som kan bli endra utan Frp på laget.

For Venstre står slaget om rusreforma, ein siger partiet har omtalt som «alene grunn god nok til å stå i regjeringssamarbeidet». Onsdag gjorde Frp det klart at dei vil stå på primærstandpunktet sitt og ikkje gå inn for avkriminalisering i det omfanget reforma legg opp til.

Også pelsdyrforliket, som Venstre gjekk i bresjen for, kan bli endra med Frp utanfor regjering.

(©NPK)