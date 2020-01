Frp med sjukehuskrav til regjeringa før Helgeland-avgjerd

innenriks

Måndag skal Høie avgjere om Helgeland, som i dag har tre sjukehus, skal sitje att med to eller berre eitt.

Framstegspartiet, som har brote ut av regjeringa, vil berre ha eitt stort sjukehus i nærleiken av Sandnessjøen. Dersom Høie skulle gå inn for to i staden, vil partiet krevje at også andre regionar får fleire sjukehus, ifølgje NRK.

– Anten legg ein dei faglege grunngivingane til grunn eller så kan ein ta lokalpolitiske omsyn, men då må ein gjere det overalt, seier helsepolitisk talsperson Åshild Bruun-Gundersen.

Ho peikar på to andre døme: Høie bestemde at Møre og Romsdal berre skal få eitt nytt sjukehus, plassert i Molde. Også Vest-Finnmark får berre eitt sjukehus, i Hammerfest.

