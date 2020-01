Dobbeltdrapet i Bergen: Sikta 56-åring erkjenner straffskuld for drap

innenriks

56-åringen gav ei lang forklaring til politiet tysdag ettermiddag og kveld.

– Han har her erkjent straffskuld for dei forholda siktinga gjeld, opplyser advokat Einar Råen til NTB.

Ei 29 år gammal kvinne og ein 43 år gammal mann vart funne drepne under ein presenning ved Osavatnet måndag 13. januar. Begge er kjende for politiet frå før. Teorien til politiet er at dei to vart drepne ein annan stad og frakta til Osavatnet i bil. Ifølgje fleire medium hadde offera omfattande stikkskadar.

Seks sikta

Politiet har uttala at dei drepne ikkje var tilfeldige offer.

Totalt er no seks menn sikta i saka. Fem av dei er sikta for drap eller medverknad til drap, og 56-åringen er ein av dei. Ein sjette mann er sikta for øydelegging av prov og vart lauslaten førre veke.

Etterforskinga av saka går framleis føre seg for fullt med 30–40 tenestepersonar involverte i etterforskinga. Politiet har avhøyrt fleire vitne, nokon av dei fleire gonger.

Hospits

Politiet trur at drapa skjedde på eit hospits i Møllendalsveien 19 i Bergen, og at dei drepne vart frakta derifrå til funnstaden.

Eit vitne har sagt at han såg to bilar som køyrde sakte oppover ein grusveg søndag 12. januar nær staden der dei døde vart funne dagen etter. Politiet ser på observasjonen som veldig interessant, ifølgje NRK.

NRK har òg snakka med ein grunneigar som såg tre menn kome ut av ein bil på eigedommen sin måndag, fleire kilometer vest for funnstaden, og dei hadde med seg ein presenning. Grunneigaren bad deretter dei tre om å kome seg vekk frå eigedommen, noko dei gjorde.