Bastholm og Hermstad kjempar om å bli partileiar i MDG

– Vi skal bli eit breitt, grønt folkeparti. Eit parti med ei stor gruppe på Stortinget, og som gjerne er med på å styre landet allereie i 2021, seier Bastholm, som er einaste stortingsrepresentant i partiet, til VG.

I motsetning til dei andre partia har ikkje MDG hatt ein partileiar, men snarare to nasjonale talspersonar – ein av kvart kjønn. Bastholm og Hermstad har som talspersonane til partiet stått saman om avgjerdene. No får partiet ein struktur meir lik andre parti når dei skal velje éin leiar og to nestleiarar.

Både Bastholm og Hermstad stiller til val som leiar og nestleiar.

Også Lan Marie Berg, Toine Sannes, Farid Shariati og Hanna Marcussen har sagt seg villige til å bli vurdert til nestleiarverva.

Valkomiteen skal komme med innstillinga til toppleiing seinast 24. februar. Toppleiinga skal veljast på landsmøtet til MDG 24. til 26. april.

På spørsmål frå VG om MDG skal i regjering etter valet for neste år, svarer Bastholm at det ikkje skjer same kva, men seier at det er noko ho håpar å bruke tilliten til veljarane på.

– Det er avhengig av at vi klarer å bli samde med andre parti om ei politisk plattform som er ambisiøs nok på klima, seier ho.

Partiet skal framleis vere uavhengige av venstre-høgre-skalaen i norsk politikk. Dei ser for seg å kunne samarbeidet både med Høgre og Arbeidarpartiet.

