«Sikkert vårteikn»: Industrien vil ha «ekstremt nøkternt» lønnsoppgjer

innenriks

Då Norsk Industri la fram konjunkturrapporten sin måndag, viste den at industrien ventar ein vekst på 2 til 3 prosent i 2020. Den slår òg fast at norsk industri er godt posisjonert for å handtere framtida.

Likevel ber altså Lier-Hansen om moderasjon når han no skal i gang med å forhandle lønn med fagforeiningane.

– Det må bli eit nøkternt lønnsoppgjer med utgangspunkt i at det er fleire industribransjar som slit. Rapporten viser eit gjennomsnittsbilete. Men skipsverfta våre slit veldig, og dei er ein vesentleg del av frontfaget. Dei som leverer bildelar til den europeiske bilindustrien, slit òg på grunn av nedgang i bilproduksjonen globalt, seier han.

Vil ha sin del av kaka

LO-leiar Hans-Christian Gabrielsen er ikkje overraska.

– Det er eit sikkert vårteikn når arbeidsgivarsida er ute og maner til moderasjon og måtehald, seier han til NTB.

Gabrielsen viser til at LO alltid tar omsyn til heilskapen i norsk økonomi når dei utarbeider krava sine.

– Arbeidstakarane har teke eit stort ansvar i den omstillinga som mange norske bedrifter har vore inne i etter oljenedturen. Det må innebere at medlemmene våre òg skal ha sin rettmessige del av dei verdiane dei er med på å skape i bedriftene sine, seier han.

Tonen er nokolunde den same frå Parat-leiar Unn Kristin Olsen.

– Sjølv om vi er nøkterne, vil vi som arbeidstakarar sjølvsagt krevje vår del av verdiskapinga vi kvar dag bidreg til, seier ho.

– Tendens til dramatisering

Måndag skreiv Klassekampen at det blir tala høgt om streik i forkant av lønnsoppgjeret, mellom anna på grunn av rekordstore utbytte.

Lier-Hansen i Norsk Industri er ikkje så uroleg for slike utspel.

– Eg er ikkje så oppteken av alt det som blir sagt no. Ulike partar har ein tendens til å prøve å dramatisere eit lønnsoppgjer vel mykje i forkant, og kanskje eg òg har vore med på det frå tid til anna. No har eg bestemt meg for å vere svært nøktern og avbalansert og ta dialogen i den rette rekkefølgja med Fellesforbundet, seier han.

Sjølv om det blir teke ut store utbytte frå enkelte bedrifter, påpeikar han at det sentrale tarifftillegget ikkje berre må vere tilpassa dei bedriftene som tener mest.

– Vi må sørgje for at vi ikkje lagar eit sentralt lønnstillegg som gjer at vi slår viktige industribedrifter over ende i ein periode med lågkonjunktur, seier han.

– Svært mange industribransjar no er i omstilling. Omstilling er dyrt og risikofylt, og vi toler ikkje no å tru at vi skal gå tilbake igjen til ei særnorsk lønnsutvikling. Det vil slå beina under unødvendig mange industriarbeidsplassar.

Uro

Konjunkturrapporten til Norsk Industri er basert på tilbakemeldingar frå 350 av medlemsbedriftene. Den spår ei ganske stabil sysselsetjing i 2020 når det gjeld fast tilsette.

«Når det gjelder innleie, faller dette signifikant, ettersom markedet roer seg og noen større prosjekter som krevde svært mange medarbeidere innenfor en kort tidsperiode, nå går mot slutten», heiter det i rapporten.

Internasjonal uro og handelskrig mellom USA og Kina blir trekte fram som usikkerheitsmoment.

(©NPK)