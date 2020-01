Toppmøte for å leggje statsrådskabal

innenriks

NTB får stadfesta at dei tre møtest tysdag, dagen etter at Framstegspartiet kunngjorde at partiet forlèt regjeringa. Det var Aftenposten som melde om møtet først.

Spekulasjonane om kven som skal inn i regjering etter Frps sorti, har starta for fullt, og fleire namn er allereie nemnde.

Det er likevel høgst uvisst om dei sju statsrådane frå Frp som no forsvinn ut, blir erstatta av sju nye. Tvert imot verkar det sannsynleg at regjeringa no vil få færre statsrådar enn tidlegare.

Både Grande og Ropstad hadde avlyst oppdraga sine tysdag, ifølgje departementa deira.

– Vi kommenterer verken interne møte eller det kontinuerleg arbeidet med endringane i regjeringa, seier statssekretær Rune Alstadsæter (H) til NTB.

Tunge postar

Det er fleire tunge postar som skal dekkjast når Frp no er ute. Ikkje minst må Frp-leiar Siv Jensen erstattast etter over seks år i finansministerstolen. Posten er svært sentral og legg premissane for mykje av arbeidet til regjeringa.

Tre namn har vore framme i diskusjonen: Høgre-nestleiar Jan Tore Sanner, som i dag er kunnskaps- og integreringsminister, og KrFs Hans Olav Syversen, som i dag er statssekretær ved Statsministerens kontor og tidlegare leiar i finanskomiteen på Stortinget.

Sentrale kjelder i Høgre seier Sanner seglar opp som kandidat til posten, skriv VG. Samtidig kan Henrik Asheim frå Høgre vere ein kandidat. Han er i dag leiar av finanskomiteen på Stortinget.

På den andre sida vil dei no attverande tre regjeringspartia ha behov for solide folk i finanskomiteen på Stortinget. Det er nemleg all grunn til å tru at forhandlingane med Frp om budsjettet for neste år vil bli harde og vanskelege.

Hareide-comeback?

Venstre og KrF har i dag tre statsrådar kvar og får no truleg ytterlegare éin minister.

I KrF-leiren er det stor spenning knytt til om tidlegare partileiar Knut Arild Hareide kan vere på veg inn i regjeringa. Det talar mot han at Hareide røysta mot Granavolden-plattforma og stod i front for den raude og tapande fløya i retningsvalet til partiet.

Samtidig blir Hareide skildra frå KrF-hald som ein politikar med ein utruleg kapasitet, og ein figur som kunne bidrege til å samle eit framleis splitta KrF-lag.

Andre namn som blir trekte fram i den yngre garden hos KrF, er Tore Storehaug i finanskomiteen på Stortinget, tidlegare KrFU-leiar Ida Lindtveit Røse, tidlegare byråd i Bergen Rebekka Ljosland og tidlegare KrF-nestleiar Inger Lise Hansen.

Også tidlegare stortingspolitikar og no Tekna-sjef Line Henriette Holten blir trekt fram.

Venstre-trøbbel

I Venstre skaper regjeringsrokeringa problem, fordi partiet står midt oppe i ein vanskeleg kamp om leiarverva i partiet. Leiartrioen, med partileiar Grande og nestleiarane Terje Breivik og Ola Elvestuen, kan bli heilt eller delvis vraka på landsmøtet til partiet til våren.

Namnet som først og fremst blir nemnt i Venstre, er statssekretær Sveinung Rotevatn i Klima- og miljødepartementet. Fleire Venstre-organ vil dessutan ha Rotevatn som ny partileiar.

Det er førebels ikkje klart når dei nye namna vil vere på plass.

I tillegg til finans må Solberg finne nye statsrådar på områda justis, olje- og energi, samferdsel og fiskeri.