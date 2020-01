KrF erkjenner nederlag om eggdonasjon

innenriks

Frp-exiten frå regjeringa måndag får allereie politiske konsekvensar. Nei til eggdonasjon har vore viktig for KrF, men Geir Jørgen Bekkevold erkjenner at dei har mista fleirtalet etter at Frp gjekk ut av regjeringa.

– No er situasjonen at det er eit fleirtal i Stortinget for å innføre eggdonasjon og assistert befruktning for einslege. Vi fekk med oss ei fleirtalsregjering på å hindre dette, men situasjonen har endra seg, og dessverre heldt ikkje det fleirtalet heilt inn, seier Bekkevold. Han er leiar for helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

KrFs standpunkt har vore at barn skal ha to foreldre når dei blir fødde, og at nei til eggdonasjon har vore ein viktig skranke mot surrogati.

Frp fremjar forslag

Frp varslar no eit forslag om å tillate eggdonasjon og assistert befruktning for einslege.

– Eg kjem til å fremje forslag om å tillate eggdonasjon og assistert befruktning for einslege. Og det gler eg meg til, seier helsepolitisk talsperson Åshild Bruun-Gundersen i Framstegspartiet i ein e-post til NTB.

Saka vart først omtalt av Dagbladet og Vårt Land.

No som Frp går ut av regjeringa, er dei ikkje lenger bundne av Granavollplattforma, der KrF fekk gjennomslag for neiet sitt til liberalisering av bioteknologilova.

Framstegsparti-medlemmene er fristilte i slike samvitsspørsmål, men ettersom stortingsgruppa samrøystes gjekk inn for å tillate eggdonasjon og assistert befruktning då Stortinget behandla bioteknologimeldinga i 2018, er det venta at gruppa framleis står på det.

Ap på laget

Helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol i Arbeidarpartiet meiner det nye standpunktet til Frp er godt nytt for alle som drøymer om å stifte familie, men som har vorte nekta av norsk lov.

– Det er bra at Ap og Frp er samde om at eit lite parti på 4,2 prosent ikkje skal få sperre viktige lover. Av og til bør det parlamentariske fleirtalet få rå. Det er lover som påverkar enkeltliv og enkeltmenneske. Vi har programmet vårt, som vi vil gjennomføre, og ønskjer samarbeid med alle som kan hjelpe oss med det, seier Kjerkol til Dagbladet.

Stortinget skal behandle dei moglege endringane i bioteknologilova 26. mars.

(©NPK)