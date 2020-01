Kampen om iskanten i full gang

innenriks

– Dette kjem til å bli ei av dei store sakene utover året. Vi er bekymra for kva haldning Høgre vil ha, seier Frps energipolitiske talsperson Terje Halleland til NTB.

Regjeringa er i ferd med å utarbeide ein forvaltningsplan for havområda i nord, der spørsmålet om kvar grensa skal gå for iskantsona inngår. Planen skal behandlast av Stortinget i vårsesjonen, noko som betyr at han seinast kan leggjast fram 20. april.

Polarinstituttet meiner at iskantsona bør definerast der sannsynet for havis er 0,5 prosent, medan oljeindustrien vil ha han ved 30 prosent. Det er, i bokstaveleg forstand, eit hav mellom dei to ytterpunkta.

Dragkamp i Stortinget

Før Frps regjerings-exit var det lagt opp til harde dragkampar internt i regjeringa mellom særleg Venstre og Frp om kvar verneområdet for iskanten skulle gå. No er kampen flytta til Stortinget.

Halleland seier Frp vil halde fram med å kjempe for ein såkalla dynamisk iskant. Det betyr i praksis at grensa for leiteboring blir flytta vesentleg lenger nord enn i dag. Venstre går på si side inn for å flytte iskanten lenger sør.

– For Venstre er vern av Barentshavet nord det viktigaste både klimamessig og symbolsk, seier representanten til partiet i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Ketil Kjenseth, til NTB.

– Vi må setje ei grense for oljegråden. Ein stad må naturgrensene gå føre menneska, slår han fast.

Skrekkscenario

Skrekkscenarioet for Frp er at Høgre no skal nærme seg linja til Venstre og KrF, for så å søkje eit forlik med Arbeidarpartiet i staden for med Frp.

– Det er viktig at Høgre landar på eit fornuftig vedtak. Viss dei legg seg opp mot sentrums-venstre-linja, vil det få alvorlege konsekvensar for næringa og nasjonen, åtvarar Halleland.

Høgre-toppar som Henrik Asheim og Lene Westgaard-Halle opna i haust for ein debatt om vern av Barentshavet.

– Vi bør diskutere vern av Barentshavet nord. Det er ein debatt Høgre treng å ta, sa Westgaard-Halle i oktober.

Andre krefter i Høgre skal etter det NTB kjenner til, vere meir på linje med Frp.

Årets miljøslag

Også Arbeidarpartiet er splitta mellom naturvern og oljeinteresser. Til no har dei halde korta tett til brystet om kvar dei står i saka og sagt at dei ventar på forvaltningsplanen til regjeringa. Det same seier Senterpartiet.

SV-stortingsrepresentant Lars Haltbrekken seier døra står open for eit forlik med regjeringa.

– Iskanten blir det store miljøslaget i år, seier Haltbrekken til NTB.

– Vi kjem til å jobbe for å få sett ei klar og tydeleg grense for oljeindustrien. Viss regjeringa er med på det, så er det veldig bra.

Tre moglege utfall

Haltbrekken antydar tre moglege utfall av saka: Iskantsona blir flytta sørover, slik miljøpartia og dessutan Venstre, KrF og Unge Høgre vil; ho kan flyttast nordover, som Frp står knallhardt på; eller Høgre og Ap kan gå saman om å trekkje grensa midt på. Då vil Venstre og KrF truleg ha lite anna val enn å stø regjeringspartnaren sin.

Han utfordrar no Ap til gå saman med SV om å trekkje ei tydeleg grense for oljeaktiviteten i nord.

– Eit tydeleg signal no vil gjere det vanskelegare for Høgre å stø synet til Frp. Motsett vil det bli tydeleg for heile verda at Frp framleis styrer norsk oljepolitikk, sjølv frå utsida, seier Haltbrekken.

