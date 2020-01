Frp skal ha kasta korta allereie før helga

innenriks

Då Frp-leiinga var samla fredag, skal ho allereie då ha gitt opp planen om å gå til statsminister Erna Solberg (H) med ei omfattande liste med krav med mål om å kunne halde fram i regjering, ifølgje opplysningar frå VG og Dagbladet.

Krava som kom til partileiinga, skal ha vore for omfattande til at dei kunne få gjennomslag.

Ifølgje VG var krava mellom anna eit forbod mot burka og nikab i offentleg rom, full stopp i all vindkraftutbygging og bompengefrys.

Ikkje nok

Det at Venstre-leiar Trine Skei Grande og KrF-leiar Kjell Ingolf Ropstad hadde offentleg avvist ei ny forhandling som kunne ny Frp nye gjennomslag, og det at statsminister Erna Solberg (H) uttalte at reforhandling av regjeringsplattforma var uaktuelt, skal òg ha vore med på å påverke avgjerda til Frp.

Krava var òg så store at Frp-leiinga fredag skjønte at det den eventuelt kunne få frå Solberg, ikkje ville vere nok å roe organisasjonen og halde fram som før, ifølgje VG.

Kjeldene til Dagbladet viser til at Frp-leiar Siv Jensen i fleire intervju dei siste månadene har påpeika behovet for fleire reine sigrar og heller tole eit eller anna nederlag, framfor utydelege kompromiss. Det var òg bodskapen då ho talte til strategisamlinga til partiet rett etter nyttår, ifølgje avisa.

Laurdag og søndag orienterte Jensen sentralstyret, stortingsgruppa og fylkesleiarane om konklusjonen sin og fekk støtte frå dei, ifølgje Dagbladet.

Førebudde krav

Frp-leiinga var uførebudd på heimhentinga av den terrorsikta kvinna og dei to barna hennar som vart kjent tysdag for ei veke sidan.

Berre ei handfull personar i regjeringsapparatet og partileiinga til Frp visste om avgjerda til regjeringa som vart fatta i månadsskiftet september/oktober i fjor.

Onsdag og torsdag jobba ifølgje VG Frp-politikarar og rådgivarar med å forme ut ei liste med krav som partiet ønskte å få gjennomslag for.

Jensen uttalte at dersom dei ikkje fekk gjennomslag for krava, ville partiet gå ut av regjering. Men Frp leverte altså aldri nokon krav, sidan dei innsåg at dei ikkje ville få så store gjennomslag som organisasjonen kravde.

Moral

Ifølgje kjeldene til Dagbladet og VG vart ikkje situasjonen noko betre då statsministeren i intervju om den sjuke sonen til den terrorsikta kvinna bruke nemningar som «den moralsk riktige måten» og «ryggmergsrefleksen som vi må ha».

Det fekk fleire Frp-toppar til å reagere. Frp-nestleiar og statsråd Terje Søviknes stadfesta til Stavanger Aftenblad måndag at det bidrog til å sende partiet ut av regjering.

Erna Solberg uttalte måndag at vurderinga då IS-saka dukka opp i fjor, var at saka ville skape uro, men ho sa at dei meinte dei ikkje kunne la vere å hente familien basert på intern fred i Frp.

– Eg tok oss inn i regjering, no tar eg oss ut av regjering. Vi får rett og slett ikkje gjennomført nok av politikken til Frp til at det er verd å bli påført fleire tap, sa Jensen måndag.

