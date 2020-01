Frp i strupen på KrF frå dag éin

innenriks

– Eg kjem til å fremje forslag om å tillate eggdonasjon og assistert befruktning for einslege. Og det gleder eg meg til, seier Frps helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen til NTB.

Ei meir restriktiv lovgiving på bioteknologiområde og eit slags KrF-veto mot ytterlegare endringar var eit viktig KrF-gjennomslag i Granavollplattforma. Men no er dette i spel.

– Det er bra at Ap og Frp er samde om at eit lite parti på 4,2 prosent ikkje skal få sperre viktige lover, seier Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol til Dagbladet.

Samtidig seier Frp, ifølgje same avis, nei til Kjerkols invitasjon om å reversere innstramminga i abortlova som KrF pressa gjennom då partiet gjekk inn i regjeringa for eitt år sidan.

Jaktar Sp-saker

Lista over saker der det politiske landskapet no blir endra, er lang. Ho rører alt frå rovdyr og pelsdyr til vindmøller, straumkabel til utlandet og ikkje minst striden om kvar iskanten skal gå i Barentshavet.

Frp varslar at partiet no vil stø fleire av sakene Senterpartiet har kjempa for i Stortinget.

Sp har fleire gonger åtvara mot å byggje den nye straumkabelen North Connect mellom Noreg og Storbritannia. Ein NVE-rapport viste nyleg at kabelen vil gi høgare straumpris i Noreg, men vere samfunnsøkonomisk lønnsam. Også Frp avviser no å byggje kabelen, og Ap-nestleiar Hadia Tajik har varsla at han ikkje vil bli bygd så lenge han bidrar til høgare straumprisar.

I eit anna betent spørsmål, nemleg vindkraft på land, er bodskapen klar: Frp vil, som Sp, ha lokal vetorett mot vindmøller. Dette avviser likevel Ap.

Ap med nøkkel

Det er heller ingen løyndom at Frp og Venstre har vore på kollisjonskurs i rovdyrpolitikken, der Frp no kan kjempe for å få skote fleire ulvar enn partiet fekk regjeringa med på.

Når det gjeld Venstre-gjennomslaget om å avvikle pelsdyrnæringa, blir det neppe omgjort. Men Frp vil no garantert jobbe hardt for å styrkje kompensasjonen til pelsdyrbøndene ytterlegare.

Samtidig kan Venstres store siger i plattforma ryke, nemleg rusreforma. Årsaka er at primærstandpunktet til Frp er at dei ikkje stør avkriminalisering av narkotika.

Utan Frps 27 representantar har Høgre, Venstre og KrF samla 61 mandat på Stortinget. Regjeringa kan dermed danne fleirtal med Aps 49 mandat, medan Sps 19 ikkje er nok.

Samtidig kan Frp for sin del danne alternativt fleirtal med Ap og Sp.

Dette betyr i praksis at det først og fremst er Ap som sit med nøkkelen til alternative fleirtal i Stortinget.

Frp-smell om iskanten?

Det gjeld òg i spørsmålet om iskanten, som var uavklart internt i regjeringa då Frp gjekk ut. Saka handlar i praksis om kor langt nord i Barentshavet det skal vere tillate med oljeaktivitet.

Saka splittar både raudgrøn og borgarleg leir: Medan Venstre, SV og MDG ønskjer å flytte iskanten sørover slik at færre område blir opne for oljeaktivitet, ønskjer Frp ein «dynamisk» iskant der iskanten til kvar tid går.

Frp fryktar no at Høgre vil bøye seg for KrF og Venstre og nærme seg linja til sentrumspartia i dei interne forhandlingane, for deretter å søkje eit forlik med Ap og påføre Frp eit nederlag.

Men sidan verken Ap, Sp eller Høgre har tona flagg i saka, er det uklart kva utfallet vil bli når Stortinget truleg før påske får regjeringsforslaget til forvaltningsplan og definisjon av iskanten.

(©NPK)