Frp-exit kan føre til at abortsigeren til KrF ryk

Framstegspartiet er ikkje lenger bundne av Granavolden-plattforma og ikkje noko hindrar dei no i å stemme for å reversere endringa i abortlova, skriv Vårt Land.

Sjølv viss alle stortingsrepresentantane til Senterpartiet skulle stemme mot å reversere forbodet mot sjølvbestemd fosterreduksjon etter veke 12, så vil KrF, Høgre og Venstre mangle fem stemmer for å ha fleirtal i Stortinget, ifølgje ei oppteljing avisa har gjort.

Også ei rekke andre av sigrane til KrF i regjeringsplattforma kan ryke.

Frp er ute av regjering eit drygt år etter at KrF vart med. Det skjedde etter at partiet hadde ein opprivande retningsstrid der nettopp moglegheita for fleirtalsmakt og endring av abortlova var sentrale argument for «blå» side.

KrF-leiar Kjell Ingolf Ropstad er ordknapp om at abortsigeren kan ryke med exiten til Frp, men han er tydeleg på spørsmål om retningsstriden i partiet var verd det.

– Ja, når vi summerer opp etter eit år i regjering så har vi 50 ulike gjennomslag for KrF, seier Ropstad til Vårt Land.

