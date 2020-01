Færre opplever seksuell trakassering i mediebransjen

innenriks

Det utgjer to prosent av totalt 5.221 spurde personar.

Delen er dermed lågare enn då undersøkinga vart gjennomført for første gong i 2017. Då sa tre prosent – 178 personar – at dei hadde vorte seksuelt trakassert dei siste seks månadene.

Den første metoo-undersøkinga hadde samtidig langt fleire bidrag. Nær 6.000 svara den gong.

Heile 80 prosent av dei medietilsette som no seier at dei har opplevd seksuell trakassering, er kvinner. Det er vidare ein overrepresentasjon blant personar i alderen 18 til 30 år.

Mellombels tilsette er i større grad utsett enn fast tilsette.

Menn trakasserer oftast

Undersøkinga viser vidare at kvinner først og fremst blir trakasserte av menn.

I 93 prosent av tilfella blir det sagt at ein mann står bak, medan berre to prosent svarar at dei vart trakasserte av ei anna kvinne. Blant mennene blir det sagt at ein annan mann står bak ein tredel av tilfella.

Menn står bak nær 80 prosent av alle tilfella med uønskt seksuell merksemd, trakassering eller overgrep, medan kvinner står bak 14 prosent av tilfella, viser undersøkinga.

Oftast på arbeidsplassen

Dei medietilsette har vorte spurde om dei har vorte utsette for seksuell trakassering eller overgrep på jobb eller i andre samanhengar der kollegaer har vore samla. Seksuell trakassering har ikkje vorte definert i spørsmålet.

Nær halvparten svarar at den seksuelle trakasseringa skjedde på arbeidsplassen, medan rundt 40 prosent oppgir ei sosial samkome som setting.

Undersøkinga viser at 25 prosent av dei som stod bak, var leiarar i same bedrift, 53 prosent var kollegaer eller underordna i bedrifta, medan 16 prosent var personar utanfor eiga bedrift.

Fleire varslar bedrifta

Fleire av dei som har vorte utsette seksuell trakassering, varslar arbeidsplassen om det. 26 prosent varsla eiga bedrift i 2019, mot 16 prosent i 2017.

Blant dei varsla hendingane i fjor, svarar nær halvparten at saka vart følgd opp av bedrifta.

65 prosent gir opp at dei er fornøgd med måten saka vart følgd opp på. Det er omtrent likt som for tre år sidan. Samtidig oppgir fleire at dei kjenner til at bedrifta har ein varslingsrutine ved seksuell trakassering.

Initiativtakarane bak undersøkinga er Norsk Journalistlag, Mediebedriftenes Landsforening (MBL), Fagpressen, Landslaget for lokalaviser og Norsk Redaktørforening.

NRK, Discovery Noreg, NENT Group og Norsk Lokalradioforbund bidrog i utsendinga av undersøkinga.

