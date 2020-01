Ap og SV vil ha omkamp om tvillingabort

innenriks

Då Granavollplattforma vart forhandla fram, fekk KrF gjennom ei endring i abortlova om fosterreduksjon, også kalla tvillingabort.

Måndag gjekk Frp ut av regjeringa og sa at dei ikkje lenger ser seg som bundne av Granavollplattforma.

Ingvild Kjerkol i Ap seier til Vårt Land at det kjem eit forslag om å reversere innstramminga i abortlova til veka. Ho utfordrar Frp til å stemme for å reversere lovendringa.

– Ap meiner lovendringa greip alvorleg inn i kvinners rett til å bestemme sjølv. Det burde vere lett for Frp å rydde opp i dette, seier ho.

Frp seier nei

Endringa i abortlova var eit viktig gjennomslag for KrF. Konsekvensen av lovendringa var at kvinner som ønskjer fosterreduksjon, må møte i ei abortnemnd i staden for automatisk å få det innvilga innan den tolvte svangerskapsveka.

Men helsepolitisk talsperson i Frp Åshild Bruun-Gundersen seier at Frp ikkje vil støtte Ap-forslaget.

– Eg meiner det blir feil å reversere endringa vi gjorde i abortlova, som var ei rydding i regelverket. Fosterreduksjon må av medisinske grunnar gjennomførast i den perioden abortlova definerer som seinabort, og derfor er det rett å behandle fosterreduksjon etter reglane for seinabort, seier ho.

SV vil ha andre omkampar

SV tek òg til orde for omkampar på fleire andre område i abortlova, som utviding av abortgrensa, avskaffing av nemnder, tidleg ultralyd til alle og NIPT-testen, ein blodprøve som avslører alvorleg sjukdom hos fosteret.

– No er det jo mindretalsregjering og nye fleirtalsmoglegheiter i Stortinget, og då tenkjer eg at det er på tide for oss å ta omkampar på nokre av dei avgjerdene, seier Kari Elisabeth Kaski i SV til VG.

