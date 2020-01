Valforskar: Frexit vil vere eit stort nederlag for Erna Solberg (H)

innenriks

– Dette var ein draum som var vanskeleg i utgangspunktet. Men at han ser ut til å ryke etter eit knapt år, er eit solid nederlag for Solberg, seier Bergh til NTB.

Måndag formiddag rykte moglegheita for at Frp går ut av regjeringa stadig nærare. Bak ligg striden om å hente heim ei terrorsikta kvinne og dei to barna hennar frå Syria. Det er venta at Frp vil fatte ei avgjerd på det ekstraordinære landsstyremøtet sitt som starta klokka 12.

Ifølgje seniorforskaren ved Institutt for samfunnsforskning vil ein Frexit vere heilt unik i norsk politikk.

– Noko liknande har aldri skjedd tidlegare, seier Bergh.

Raskt prosess

Om Frp skulle velje å gå ut, vil dei truleg gjere det med ein gong, trur Bergh. Kor lenge dei sju statsrådane til partiet blir sitjande, er likevel uklart.

Vanlegvis blir nye ministrar utnemnde i statsråd, som føregår på Slottet fredagar klokka 11. Då skjer gjerne nøkkeloverrekkingane like etterpå.

I nokre tilfelle kan det kallast inn til ekstraordinært statsråd. Dette skjer når det finn stad noko spesielt, som eit skifte av statsråd, ein kongeleg fødsel og liknande.

– Det er vanskeleg å vurdere kva som no skjer bak stengde dører. Men om nye statsrådar skal utnemnast med ein gong, må ein òg ha dei klare, påpeikar Bergh.

Sikre fleirtal

Korleis Frps sju statsrådspostar eventuelt skal fordelast mellom Høgre, Venstre og KrF kan truleg òg bli eit heitt tema framover.

– Eg vil tru at Høgre vil få ein endå meir dominerande posisjon. Solberg vil nok sikre at Høgre har fleirtal i regjeringa. Det er jo ei regjering som må samarbeide med Frp i Stortinget, påpeikar Bergh.

Han meiner at Solberg i stor grad kan takke seg sjølv for at situasjonen har vorte så tilspissa, særleg med utsegnene om moral.

– Uklokt

– Det var politisk uklokt. Frp har jo mange gonger brukt den argumentasjonen at dei blir fordømde og krenkte. Dette passar jo veldig godt inn i retorikken deira. Dette burde Solberg ha visst. Ho skapte eit føreseieleg problem, seier Bergh.

Han meiner heile saka òg vil setje Høgre i ein vanskeleg posisjon fram mot valet neste år.

– Alternativet om eit borgarleg fleirtalsstyre har jo no mista truverd, påpeikar han.

Fordel for V og KrF

For Venstre og KrF kan det derimot vere ein fordel å få breie seg meir ut i regjeringa.

– Begge partia ligg jo veldig dårleg an i utgangspunktet, så for dei kan det jo berre gå oppover. Det er absolutt tenkjeleg at dei i større grad kan få markert eigen politikk og vinne på dette, seier Bergh, som samtidig peikar på at ei Høgre/Venstre/KrF-regjering ikkje vil ha fleirtal på Stortinget, men vere avhengig av Frp som dei må inngå kompromiss med.

– Alle korta er sette i spel igjen. Med Frp i ei ny rolle må ein bli samde på nytt, seier Bergh.

