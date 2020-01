Til saman 27 mindreårige drepne dei siste ti åra

innenriks

Kvart år frå og med 2010 var minst eitt av drapsoffera under 18 år, viser den nasjonale drapsoversikta til Kripos. Dei tre åra med flest barnedrap var 2010, med fem, og dessutan fjoråret og 2018, då fire mindreårige vart drepne i kvart av dei.

13 av barna var under 10 år gamle, medan 14 var mellom 10 og 18 år gamle på drapstidspunktet, viser oversikta. I same periode vart totalt 269 personar drepne her i landet. Mindreårige utgjer drygt 10 prosent av alle drapsoffer.

Åtte stadfesta gjerningspersonar var under 18 år gamle – seks av dei var over den kriminelle lågalderen på 15 år.

(©NPK)